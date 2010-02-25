70 جلد کتاب خطی در مرکز اسناد و کتابخانه ملی بوشهر نگهداری می شود

غلامحسین نظامی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: از این تعداد کتاب 43 جلد خطی و 27 جلد چاپی است که قدیمی ترین نسخه مربوط به 161 سال پیش و در خصوص نوحه است .

وی اظهار داشت: همچنین یک هزار قطعه عکس قدیمی و یک هزار و 700 عنوان کتاب با موضوع بوشهر، خلیج فارس و جنوب ایران، 30 هزار سند دولتی و یک هزار سند مردمی با موضوعات مختلف در این مرکز نگهداری می شود.

نظامی با بیان اینکه فضای فعلی این مرکز بسیار محدود است و پاسخگوی فعالیتها نیست، گفت: فضای کنونی مرکز، ساختمان بازسازی شده بانک شاهی سابق است که برای نگهداری اسناد و انجام فعالیتها و برنامه ها مناسب نیست .

مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی شعبه بوشهر با بیان این که بوشهر یکی از استانهای پیشرو در راه اندازی شعبه اسناد و کتابخانه ملی بوده است، اظهار داشت: به دلیل نبود فضا و مکان مناسب، استانهای دیگر در این زمینه از ما پیشی گرفته اند و این امر با توجه به قابلیتهای تاریخی و فرهنگی استان، توجیه پذیر نیست .