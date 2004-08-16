نمي گذارم به شخصيت فوتبالي ام ضربه واردشود

ايمان مبعلي درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: متاسفانه اينكه عنوان شده ما به ضررباشگاه فولاد به آگاهي رفته ايم، دروغ محض است وصحبتهاي باشگاه وآقاي پورموسوي ماههاست كه درجريان است ودراين ميان قانون تصميم مي گيرد ونه افراد.

وي درادامه درباره بازي ايران واردن ومسائل اخيرپيرامون خودش افزود: به نظرمن مهمترين بازي ايران درچند سال اخيرمقابل اردن برگزارميشود وما هيچ شانسي حتي براي مساوي نداريم، چرا كه با توجه به شرايط بوجود آمده قطعا بايد پيروزميدان باشيم ومن چه باشم وچه نباشم خدمت كردن به فوتبال ملي را يك وظيفه مي دانم.

مبعلي دردفاع ازخود ادامه داد: جام ملتهاي هرچهارسال يكباربرگزارمي شود وحتي همراه بودن بااين تيم براي هركس افتخار است. من درديدارهاي رقابتهاي جام ملتهاي آسيا درآمادگي كامل بسرمي بردم، اما برانكوبهترين تصميم را درمورد من گرفت ومن هيچ اعتراضي نسبت به تصميمات ايشان ندارم. دوست دارم تا درديداربا اردن تيم ايران برنده ميدان باشد تا برانكوهم با تمديد قرارداد بتواند همچنين به فوتبال ايران خدمت كند.