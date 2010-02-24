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۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۵۹

سرمربی ممفیس گریزلیز:

حدادی مزد زحمات خود را گرفت/ او بیشتر از انتظارم ظاهر شد

حدادی مزد زحمات خود را گرفت/ او بیشتر از انتظارم ظاهر شد

لیونل هالینز، سرمربی تیم بسکتبال ممفیس گریزلیز از عملکرد حامد حدادی در دیدار با لس آنجلس لیکرز ابراز رضایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، حامد حدادی بامداد چهارشنبه با ارائه درخشان ترین بازی خود در فصل جاری رقابت‌ها، تحسین لیونل هالینز را برانگیخت.

ممفیس گریزلیز امروز در دیدار با تیم پرقدرت لس آنجلس لیکرز با نتیجه 98 - 99 شکست خورد. حدادی که هفدهمین حضور خود در رقابت‌های فصل جاری NBA را تجربه می کرد، عملکرد قابل قبولی را مقابل "پو گاسو" از لیکرز از خود به نمایش گذاشت. حدادی در این دیدار 6 امتیاز کسب کرد و دو ریباند انجام داد.

هالینز در نشست خبری پس از بازی گفت: می خواهم به حامد فرصت بدهم. او به خوبی تمرین کرده و در بازی با لیکرز بیشتر از آنچه من انتظار داشتم، ظاهر شد. می خواهم ببینم آیا او می تواند به روند صعودی خود ادامه دهد یا خیر. همه بازیکنان در تیم ما فرصت بازی دارند. گریزلیز در مرحله‌ای قرار دارد که باید به تمام بازیکنان خود فرصت حضور در میدان را بدهد.

سرمربی گریزلیز در ادامه اظهار داشت: حدادی مزد تلاش‌های خود را گرفته است. او بازیکنی است که در ریباند موفق است و در دفاع روی سبد عملکرد خوبی دارد.

کد مطلب 1040261

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