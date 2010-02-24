به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که عصر دیروز سهشنبه 4 بهمن در ادامه سلسله نشستهای نقد و بررسی کتاب در سرای اهل قلم برگزار شد مجتهدی در ابتدا به طور مختصر به شرایط دورانی که توماس آکوینی در آن میزیست اشاره کرد و گفت: این فیلسوف در دوران قرون وسطی زندگی میکرد. بررسی آن دوران برای ما بسیار حائز اهمیت است چرا که برخلاف نظر برخی که میپندارند مطالعه آن دوران و آرای فلاسفه آن عصر برای امروزیان ضرورت کمتری دارد باید بگویم اینطور نیست. خیلی از مسائل و مشکلات موجود ما شباهت فوقالعادهای به مردم قرون وسطی دارد.
وی ادامه داد: اگر چه امروزه از نظر فنی و علمی به پیشرفتهایی دست پیدا کردهایم اما نیازها و آرزوهای ما هنوز بسیار شبیه مردم دوران قرون وسطی و حتی دوران باستان است.
مجتهدی عنوان کرد: تجربه شخصی من این است که وقتی سخنان افلاطون را میخوانم فکر میکنم که من در گذشته هستم و افلاطون در آینده سیر میکند و یا به عبارت دیگر ما در حاشیه هستیم و او در متن قرار دارد.
نباید از ریشهیابی فرهنگی واهمه داشت
در ادامه این استاد دانشگاه درباره شرایط دوران قرون وسطی توضیح داد و گفت: از ویژگیهای قرون وسطی اعتقاد به تعلیمات است که همین امر سرانجام به تشکیل دانشگاهها منجر شد. البته نباید فراموش کرد که در این مسئله تا حدی هم تحت تاثیر مسلمانان بودهاند.
مجتهدی در ادامه به شرح مختصری از زندگی توماس آکوینی پرداخت و درباره استاد او آلبرت کبیر گفت: یکی از استادانی که به واسطه نظام آموزشی صحیحاش بسیار بر فلسفه غرب و توماس آکوینی تاثیر گذاشت آلبرت کبیر بود. آلبرت کبیر از آنجا که میخواست وحدت کلام را در نظام آموزش کلیسایی و دینی حفظ کند شاگردان را به عقل رجوع میداد و از این رو بسیار سفارش میکرد که آثار ابن سینا را مطالعه کنند. همین امر موجب شد که توماس به گواهی آثارش تاثیرات زیادی از ابن سینا بگیرد و از او به عنوان استاد بزرگ یاد کند.
مؤلف کتاب "تاریخ فلسفه، قرون وسطی و رنسانس" در پایان سخنانش تصریح کرد: نباید از ریشهیابی فرهنگی واهمه داشت. با خواندن یک دو روزنامه غربی و آثار معاصرین نمیتوان پی به تمدن و تفکر غربی برد بلکه باید ریشههای آن را مطالعه کرد و گذشتهاش را دریافت چرا که غرب امروز ادامه همان گذشتهاش است.
آکوینی سرنوشت فلسفه غرب را مشخص کرد
دکتر ایلخانی در ادامه این نشست با شرحی از تاریخچه ظهور مسحیت پولس-یوحنایی عنوان کرد: فلسفه یونانی همواره "معرفت" را که امری زمینی بوده مد نظر داشتهاست اما پولس بحث ایمان را مطرح میکند که امری معرفتی نیست. یعنی ایمان را به معنی یقین که باوری غیر معرفتیاست میشناسند و حتی ایمان به شکل عرفان را نیز قبول ندارد.
مؤلف کتاب "فلسفه در قرون وسطی" توضیح داد: توماس آکوینی نقش مهمی در فلسفه غرب دارد زیرا سعی دارد که دو بحث فلسفه و ایمان را با هم جمع کند و در واقع میتوان گفت وی با این کار آکوینی سرنوشت فلسفه غرب را مشخص کرد.
در ادامه ایلخانی به تفاوتها و شباهتهای فلسفه توماس با ابن سینا پرداخت و همچنین از تاثیر ابن رشد بر نوع استدلال وی سخن گفت.
نشست "اهمیت توماس آکوینی در فرهنگ و دیروز و امروز غرب" با پرسش حضار و پاسخ دو استاد مدعو خاتمه یافت.
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