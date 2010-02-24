لایحه جامع انتخابات در وزارت کشور همچنان در دست بررسی است

صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه لایحه نظام جامع انتخابات که در دوره وزارت نخستین وزیر کشور دولت نهم تکمیل شده بود ، در حال حاضر کجا و در چه مرحله ای از بررسی قرار دارد، اظهار داشت: این لایحه در خصوص تغییرات و اصلاحاتی در قانون انتخابات است که هم اکنون در وزارت کشور در حال تدوین می باشد.

وی با بیان اینکه لایحه نظام جامع انتخابات باید در وزارت کشور به جمع بندی برسد، افزود: پس از بررسی این موضوع در وزارت کشور ، لایحه را به دولت تقدیم می کنیم.

مرتضوی در ادامه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر بررسی موضوع سیاست های کلی انتخابات و طرح کمیسیون ملی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظر وزارت کشور در این خصوص، گفت: کمیسیون ملی انتخابات و لایحه نظام جامع انتخابات دو مبحث جداگانه هستند به گونه ای که کمیسیون ملی انتخابات در خصوص سیاستهای کلی انتخابات است که برخی از آقایان در مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را کلید زده و پیگیری می کنند.

بنابراین گزارش، مصطفی پورمحمدی وزیر نخستین وزیر کشور دولت نهم در اردیبهشت 87 درمصاحبه ای با خبرنگاران اعلام کرده بود که از مدتها پیش به فکر اصلاح نظام انتخاباتی کشور بوده است و در نخستین سال حضورش در وزارت کشور لایحه اصلاح نظام انتخاباتی را تهیه و ارائه کرده است . وی همچنین گفته بود که در رابطه با این لایحه با رئیس جمهور، کمیسیون انتخابات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتگوهایی داشته است. با توجه به اظهارات مرتضوی و عدم به جریان افتادن لایحه در در دولت ، ظاهرا دولت این لایحه را در سالهای گذشته برای بررسی های بیشتر به وزارت کشور بازگشت داده است.