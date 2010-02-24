اولین نمایشگاه تخصصی فرصتهای سرمایه گذاری مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، اولین نمایشگاه تخصصی فرصتهای سرمایه گذاری و مشارکت مشهد با حضور شهردار مشهد و جمعی از مسئولان شهری برپا شد.

مدیر درآمدهای عمومی و مشارکت کلان شهرداری مشهد در این مراسم گفت: با توجه به بررسی های انجام شده این نمایشگاه برای نخستین بار در کشور و با هدف تأمین نقدینگی شهرداری از محل مشارکت سرمایه گذاران و براساس سیاست های شهری برگزار می شود.

خلیل اکبری ایجاد رویکرد بردبرد در این نمایشگاه را در جهت امنیت خاطر سرمایه گذاران دانست و افزود: سه گروه میزهای کاری در سه مرحله به مذاکره با سرمایه گذاران خواهند پرداخت.

وی افزود: ارائه توضیحات و بررسی قراردادها از سوی شهرداران مناطق، مشاوران حقوقی، و مدیران پروژه ها صورت خواهد پذیرفت و به سرمایه گذاران و در صورت تأیید انعقاد قرارداد با حضور شهردار و شورای شهر در مرحله نهایی از برنامه های این نمایشگاه است.

در ادامه این نشست شهردار مشهد ضمن بازدید از غرفه های این نمایشگاه از نزدیک با روند کار مشاوران و طرحهای پروژه ای آشنا شد.

اولین نمایشگاه تخصصی فرصتهای سرمایه گذاری مشهد 5 و 6 اسفند ماه سال جاری در تالار شهر آینده پارک کوهسنگی مشهد برگزار می شود.