به گزارش خبرگزاری مهر، طرح کرسی تلاوت با ایجاد فضا و زمینه ای قرآنی برای قاریان و قرآن دوستان چهارشنبه 5 اسفند ماه از محل مسجد قاسم بن الحسن واقع در میدان شهید محلاتی تهران به صورت زنده و مستقیم برای علاقمندان پخش می شود.

در برنامه کرسی تلاوت این هفته عباس میرداماد قاری پیشکسوت استان تهران و نیز قاریان استان های مختلف کشور از جمله محمد صفری (گیلان)، نائب عبداللهی( آذربایجان شرقی)، محمد علی ذاکری(فارس)، قاسم مقدمی (خوزستان) حضور داشته و به تلاوت کلام الله مجید می پردازند.

برنامه کرسی تلاوت امروز، چهارشنبه 5 اسفند ماه از ساعت 19 تا 22 برگزار و به صورت مستقیم پخش می‌شود.