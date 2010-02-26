بررسی لایحه حمایت از خانواده به سال آینده موکول می شود

محمد دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تاخیر در تصویب لایحه حمایت از خانواده گفت : برخی از کارشناسان نسبت به برخی از ماده های این لایحه انتقاداتی داشتند لذا بررسی این لایحه به دلیل رفع ابهامات موجود به طول انجامید.

در حالی که مسئولان عالی قضائی مکررا از مجلس درخواست دارند که در تصویب لایحه حمایت از خانواده تسریع ایجاد کنند اما باز هم بررسی و تصویب این لایحه به تعویق افتاد.

در لایحه حمایت از خانواده 8 شرط برای ازدواج مجدد آورده شده است که رضایت همسر، خارج شدن از وظایف، زندانی شدن طولانی مدت زن، اعتیاد، ابتلا به امراض و... از جمله این شرایط هستند و در این صورت مرد می تواند مجددا ازدواج کند.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفتگو با مهر تصریح کرد: در حال حاضر بررسی لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضائی به اتمام رسیده است اما به دلیل مشغله مجلس و بررسی لایحه بودجه به طور حتم طرح این لایحه در صحن علنی مجلس به سال آینده موکول خواهد شد.

دهقانی در ادامه خاطر نشان کرد: در خصوص ازدواج مجدد مردان یکسری شرایط تعیین شده که در صورتی که شورای نگهبان تایید کند به نفع زنان خواهد بود همچنین در خصوص ازدواج موقت نیز شروطی تعیین شده که بر اساس آن اگر در این مدت فرزندی متولد شود زوجین موظف به ثبت رسمی ازدواج می شوند تا حق و حقوقی از فرزند ضایع نشود.

این نماینده مجلس گفت: به طور حتم در اوایل سال آینده تکلیف لایحه حمایت از خانواده در مجلس روشن می شود.