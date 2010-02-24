اخبار کوتاه ورزشی از خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، پنجمین دوره مسابقه تیراندازی با کمان حرفه ای استانی بین سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی در دو رشته کامپوند و ریکرو به صورت آزاد در سالن شهید بهشتی روز جمعه هفتم اسفند 88 ساعت هشت صبح برگزار می شود.

کسب مقام اول رقابتهای هاکی قهرمانی کشور توسط بانوان خراسان رضوی

مسابقات چهارجانبه هاکی بانوان جوان گرامیداشت دهه مبارک فجر در کرمان برگزار که در پایان تیم خراسان رضوی توانست مقام اول را به خود اختصاص دهد.

در این رقابتها تیمهای لیگ کرمان، المپیاد کرمان و جیرفت به ترتیب عنوانهای دوم تا چهارم را کسب نمودند.

سررستی و مربیگری تیم استان را خانمها الهه تیموری و زهراعلیشاهی برعهده داشتند.

تیم هاکی جوانان استان در رقابتهای انتخابی المپیاد بانوان با رعایت مقررات و انضباط از طرف کمیته فنی مسابقات عنوان بهترین تیم اخلاق را بدست آورد.

جودو کاران خراسان رضوی در مسابقات قهرمانی کشور شرکت میکنند

تیم جودو خراسان رضوی به رقابتهای قهرمانی کشور بزرگسالان که از تاریخ پنجم اسفند ماه 88 بمدت دو روز در اصفهان برگزار می شود اعزام می شوند.

ترکیب این تیم را قنبرعلی قنبری، بهروز پهلوانلو و حامد محرمی (66کیلوگرم)، ذکریامرادی (73کیلوگرم)، محمد گروهی ( 81کیلوگرم)، حجت رهنما (90کیلوگرم)، جوادمحجوب (100کیلوگرم)، حمیدقلی حسنقه (100+کیلوگرم)، علیرضادلیر (سرپرست)، علی چمن پا (سرمربی)، جوادغضنفری و علیرضا دهقان نیری (مربی) تشکیل می دهد.

حضور ورزشکاران ناشنوای خراسان رضوی در اردوی تیم ملی

از سوی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان آقایان مهدی بوستانی و محمد علی گرایلی از خراسان رضوی به سومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی فوتسال ناشنوایان که از تاریخ هفتم اسفند88 بمدت یک هفته در تهران برگزار می شود، دعوت شدند.