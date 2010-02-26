زمان شرکت در جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در روزهای 29 تا 31 اردیبهشت ‌ماه سال 89 با مشارکت دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در مشهد برگزار می‌شود.

ثبت‌نام این دوره از جشنواره به صورت الکترونیکی است و از طریق وب ‌سایت معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت انجام می گیرد.

این جشنواره در زمینه های معارف اسلامی، هنری، ادبی، نشریات دانشجویی، پژوهش و تألیف کتب فرهنگی برگزار می شود و موضوع ویژه این دوره "نقش هنر ایرانی در ترویج معارف اسلامی" است.

دانشجویان علوم پزشکی در حوزه معارف دینی در رشته های اذان، دعاخوانی، تواشیح و دکلمه ‌خوانی، حوزه ادبی در رشته های شعر، داستان، خاطره‌نویسی، نثر ادبی، فیلمنامه، حوزه هنری در رشته های خوشنویسی، نقاشی، طراحی، کاریکاتور، فیلم، عکاس، تذهیب، مینیاتور، صنایع دستی، در حوزه نشریات دانشجویی در رشته های علمی، فرهنگی اجتماعی، ادبی هنری، دینی، صنفی، سیاسی، ورزشی، ایثار و شهادت، طنز و در بخشهای مقاله، سرمقاله، خبر، مصاحبه، گزارش نویسی، صفحه‌آرایی، طرح جلد، لوگو، در حوزه پژوهش در رشته های قرآن و عترت، نماز و نیایش، عفاف و حجاب و در حوزه تألیف کتاب نیز کتب فرهنگی می توانند در این جشنواره شرکت کنند.

ارائه جلوه هایی از خلاقیت، توانمندی و باورهای معنوی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی در عرصه های فرهنگی و هنری، برگزاری رقابت های مختلف فرهنگی و هنری جهت رشد شکوفایی و خودباوری دانشجویان، افزایش شور و نشاط معنوی در همه دانشگاهها به منظور حضور در یک جشنواره سالیانه فرهنگی و شناسایی، معرفی و تقدیر از چهره های شاخص و برتر در عرصه هنرهای اصیل مبتنی بر آموزه های دینی و فرهنگی از جمله اهداف این جشنواره است.