فصلنامه روابط خارجی

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: این نشریه دربرگیرنده موضوعات نظری و راهبردی در عرصه روابط خارجی است. همکاری نامتقارن ایران و امریکا در دوران اوباما اثر ابراهیم متقی، نقش و اهمیت ایران در بازار انرژی در منطق اکو اثر الهه کولایی و محمد مودب، الزامات تئوریک بازدارندگی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران از فرهاد قاسمی از جمله مقالاتی هستند که در این نشریه منتشر شده‌اند.

جایگاه مفهومی دیپلماسی عمومی اثر ناصر هادیان و افسانه احدی، جهانی شدن و منطقه‌گرایی از محمدعلی موسوی، نظام بین‌الملل پس از جنگ سرد و اثرات آن بر سیاست خارجی امریکا از مهدی حسینی متین و دیپلماسی اجبار: بررسی سیاست ایالات متحده امریکا در قبال عراق اثر ناصر اسدی سایر مقالات مورد بررسی در این نشریه هستند.

در بخش دیگر این نشریه دو کتاب "نیمکره جدید آسیایی: تغییر گریزناپذیر قدرت جهانی به شرق" و" سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران" اثر جلال دهقانی فیروز آبادی به ترتیب توسط محسن شریعتی‌نیا و علی اکبر اسدی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.