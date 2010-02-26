10 درصد نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت سابقه اعتیاد دارند

لطف الله محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با رد ورود مواد مخدر به کانون اصلاح و تربیت گفت: با اقدامات پیشگیرانه تنها در موارد بسیار نادر برخی خانواده ها سعی در ورود مواد به کانون دارند اما با اعمال مراقبتهای شدید از این امر مممانعت می شود.

بر اساس اعلام مسئولان کانون اصاح و تربیت از میان جمعیت 250 تا 300 نفری کودکان بزهکار نگهداری شده در کانون اصلاح و تربیت، موارد سرقت، ضرب و جرح و مواد مخدر جزء بیشترین جرائم آنان است.

بررسیهای واحد مددکاری کانون اصلاح و تربیت نشان می دهد سابقه زندان در اغلب خانواده های کودکان و نوجوانان بزهکار مشاهده می شود.

مدیر کانون اصلاح و تربیت در خصوص شنیدهایی مبنی بر نگهداری نوجوانان بزهکار به اتهام اعتیاد در کانون اصلاح و تربیت گفت: سالهاست که در هیچ یک از زندانهای کشور زندانی با اتهام اعتیاد نگهداری نمی شود و چنین افرادی به مراکز بازپروری ارجاع داده می شوند اما ممکن است فرد زندانی به جرم دیگری محکوم شده و در کنارش اعتیاد نیز داشته باشد.

محسنی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در کانون اصلاح و تربیت، نوجوانی که تنها به اتهام اعتیاد در کانون اصلاح و تربیت نگهداری شود وجود ندارد.