29 درصد تولید ناحالص ملی کشور به صورت یارانه پنهان پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سید علی شهابی ظهر چهارشنبه در نخستین جلسه ستاد استانی طرح هدفمندکردن یارانه ها گفت: با تصویب طرح هدفمندکردن یارانه ها یک تحول اساسی در ساختار اقتصادی کشور به وجود خواهد آمد.

دبیر ستاد استانی طرح هدفمند کردن یارانه ها اظهار داشت : 29 درصد از تولید ناخالص کشور در راستای پرداخت یارانه به صورت پنهان و آشکار مصرف می شود که با هدر رفتن این مقدار منابع، دسترسی به چشم انداز پیش بینی شده در 1404 سخت خواهد بود.

وی در خصوص قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: این قانون از 16 ماده و 17 تبصره تشکیل شده که به 3 قسمت اصلاح قیمت ها ، توزیع درآمدها و سازمان هدفمندکردن یارانه ها تقسیم شده است.

وی با بیان اینکه خوشه بندی ها حداقل برای سال نخست اجرای طرح منتفی هستند تصریح کرد: به کلیه خانوارها یارانه تعلق خواهد گرفت.

رئیس سازمان اقتصادی و دارایی مازندران در خصوص درآمدهای طرح هدفمندکردن یارانه ها گفت: 50 درصد باید اجرای نظام تامین اجتماعی در کشور را گسترش دهد، 30 درصد به صورت کمک های بلاعوض و یا در قالب یارانه تسهیلات برای بخش های مختلف اقتصادی نظیر صنعت و کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد و 20 درصد نیز در اختیار دولت قرار خواهد گرفت و مشکلاتی که از اطلاح قیمتها در بودجه های دستگاه های اجرایی اتفاق خواهد افتاد از این محل تامین خواهد شد.

وی یکی از وظایف ستاد را هماهنگی در اجرای برنامه ها و بسته های سیاستی دانست و اظهار داشت: برای مهار تورم احتمالی 9 بسته سیاستی و حمایتی اعمال شده است .

شهابی افزود: بسته های حمایتی و سیاستی صنعت و معدن ، کشاورزی ، حمل و نقل برون شهری و درون شهری، توزیع کالا و خدمات تنظیم بازار و سیاست خارجی، پولی، امور اجتماعی، توزیع درآمد، سلامت و امنیت غذایی و تعرفه های تکمیلی از بسته های حمایتی در حال تدوین هستند.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران گفت: بحث هدفمند کردن یارانه ها از نظر روانی، نگرانیهایی در اهالی صنعت و معدن ایجاد کرده است.

مرتضی هاشم پور افزود: واحدهای صنعتی و تولیدی نتوانند خود را با افزایش قیمتها تطابق دهند و این یکی از آثاری است که طرح هدفمند کردن یارانه ها می تواند به دنبال داشته باشد.

هاشم پور اظهار داشت: محصولات صنایع کالاهای اولیه واحدها و کارخانه های دیگری است که از نتوانیم خود را با افزایش قیمت تطبیق دهیم این واحدها نیز مصون نخواهند ماند.

وی تصریح کرد: سازمان صنایع و معادن بنا دارد در چند شاخه از جمله نوسازی و تجهیز صنایع پرمصرف و آسیب پذیر حمایتهایی انجام دهد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان مازندران افزود: تغییر تعرفه های واردات، کاهش نرخ حق بیمه سهم کارفرما و تسهیلاتی برای ساخت مولد تولید برق از جمله این حمایتها هستند.

وی افزود: در سازمان صنایع و معادن به دنیال این هستیم که حذف یارانه ها که در اذهان صنعتگران پیش آمده را تفهیم کنیم و صنعتگران بدانند موضوع هدفمند کردن یارانه هاست و حذف یارانه در کار نیست.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران گفت: در سطح استان بیش از 90 شرکت پخش شناسایی شده و تاکید ما بر جلوگیری از واسطه گری است.

عباس علی وفایی نژاد تصریح کرد: قیمتی که واحدهای تولیدی پس از اجرای سرح هدفمند کردن یارانه ها عرضه می کنند باید بر اساس افزایش قیمتی که بر حامل های انرژی صورت می گیرد، انجام شود.

وی افزود: نظارت صرف جوابگو نیست و با ایجاد بستر مناسب و تنظیم کالا، تنظیم بازار را اجرا خواهیم کرد.