9 هزار اثر در جشنواره هفدهم با یکدیگر رقابت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حجت الاسلام سید رمضان موسوی مقدم در گفت و گوبا خبرنگار ستاد خبری جشنواره هفدهم افزود: از این تعداد در بخش رادیویی یک هزار و 483 اثر رادیویی ارزیابی شدند که 70 اثر مورد تقدیر قرار می گیرند.

وی ادامه داد: در بخش تلویزیونی نیز 8 هزار و 808 اثر ارزیابی شد که 436 اثر به مرحله داوری راه یافت و 208 اثر جایزه دریافت می کنند.

معاون سازمان صدا و سیما تعداد آثار مورد ارزیابی بخش خبر را 444 مورد اعلام کرد که 21 اثر در جشنواره هفدهم جایزه دریافت می کنند.

موسوی مقدم آثار مورد ارزیابی بخش موسیقی را 594 اثر و تعداد راه یافتگان به مرحله داوری را 85 مورد اعلام کرد که 34 اثر به عنوان تولیدات برتر معرفی می شوند.

به گفته وی همچنین در بخش پژوهش نیز 280 اثر ارزیابی شد که از بین 50 اثر راه یافته به بخش داوری 12 اثر در مراسم اختتامیه جایزه دریافت می کنند.

وی تصریح کرد: سیاست اصلی جشنواره هفدهم کاهش کمیت و ارتقای کیفیت است که در همین راستا تلاش می شود جشنواره های تولیدات مراکز از پس به صورت دو سالانه برگزار شود.