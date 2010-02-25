مصرف سالانه آب در خراسان رضوی هشت میلیارد مترمکعب است

محمود صلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با اشاره به متوسط بارندگی 225 میلیمتری سالانه در استان افزود: خراسان رضوی جزو استانهای خشک و نیمه خشک کشور محسوب می شود و باید با مدیریت صحیح منابع آبی از اسراف این منابع جلوگیری کنیم.

استاندار خراسان رضوی مصرف سالانه آب استان را هشت میلیارد مترمکعب دانست و گفت: از این مقدار 92 درصد مربوط به بخش کشاورزی، شش درصد مربوط به مصارف خانگی و دو درصد مربوط به مصارف صنعتی است.

وی با اشاره به اضافه برداشت 1.2 میلیارد مترمکعبی آب از منابع آبی استان اظهار داشت: این اضافه برداشت علاوه بر پایین بردن سطح سفره های آب زیرزمینی باعث پوکی زمین و شوری آب می شود.

صلاحی همچنین با اشاره به مناقشات بین المللی بر سر منابع آبی در جهان گفت: در آینده جنگهای بزرگ دنیا بر سر آب خواهد بود.

وی مسئله آب را دغدغه اصلی مسئولان استان دانست و بر رعایت صرفه جویی از سوی شهروندان و همچنین اجرای طرحهای اصلاح الگوی مصرف تاکید کرد.

استاندار خراسان رضوی سال 89 را سال شروع اصلاح الگوی مصرف آب دانست و گفت: با تغییر سیستم آبیاری غرقابی در استان به آبیاری قطره ای علاوه بر افزایش سه برابری محصول بیش از 550 هزار هکتار زمین زیر کشت کشاورزی استان اضافه می شود.

صلاحی همچنین با اشاره تنوع محصولات کشاورزی استان گفت: رئیس جمهور با انتخاب خراسان رضوی به عنوان پایلوت اجرای طرح آبیاری قطره ای خواستار تحول جدی در حوزه آبیاری استان شدند.