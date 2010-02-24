اولین مدال طلای ایران برگردن رجبی/ مدال برنز 3 هزار متر به غیور رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین روز از مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا در تهران در بخش بانوان و در مواد 60 متر مقدماتی و فینال، 800 مترمقدماتی، سه هزار متر، پرتاب وزنه و پرش ارتفاع بانوان در سالن آفتاب انقلاب آغاز شد.

در پایان مسابقات امروز بخش بانوان در ماده پرتاب وزنه لیلا رجبی در مصاف با 7 ورزشکار با پرتابی به میزان 17 متر و 32 سانتی متر اولین مدال طلای ایران را در این رقابتها بدست آورد. "نیگ گیانگیان" از چین با 17 متر و 3 سانتی متر و "ماکیائو" از چین با 16 متر و97 سانتی متر به ترتیب نشان نقره وبرنز گرفتند.

در این ماده ماهرخ مرادی از ایران با 12 متر و 21 سانتی متر پنجم و مریم نوری دیگر نماینده کشورمان با 11 متر و 82 سانتی متر عنوانی بهتر از هفتمی را بدست نیاوردند.

در ماده 3 هزار متر نیز 5 دونده به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت محبوبه غیور از کشورمان با زمان 10 دقیقه و 29 ثانیه و 31 صدم ثانیه به عنوان نفر سوم از خط پایان گذشت و مدال برنز این ماده را از آن خود کرد. در این ماده " پولیورین ویکتوریا" از قرقیزستان با 9 دقیقه و 39 ثانیه و 35 صدم ثانیه و "ورنین" از قزاقستان با 9 دقیقه و 43 ثانیه و 99 صدم ثانیه اول و دوم شدند.

لیلا ابراهیمی دیگر دونده ایرانی حاضر در این دیدارها با زمان 10 دقیقه و 42 ثانیه و 5 صدم ثانیه چهارم و فهیمه کلهر با زمان 11 دقیقه و 35 ثانیه و 75 صدم ثانیه پنجم شدند.

در ماده 60 متر نیز دوندگان چین اول و دوم و نماینده قزاقستان به مدال برنز دست یافت. دراین ماده مریم طوسی، سودابه سبحانی و نفیسه متاعی به ترتیب پنجم تا هفتم شدند. دوندگان برتر دور مقدماتی 800 متر نیز راهی دور نهایی مسابقه شدند تا فردا برای کسب مدال با یکدیگر روبرو شوند.

در ماده پرش ارتفاع نیز نمایندگان قزاقستان به ترتیب اول ودوم و پرنده ای از چین سوم شد. سپیده توکلی از ایران با تکرار رکورد یک متر و 75 سانتی متری خود به عنوانی بهتر از ششمی دست نیافت. زهرا نبی‌زاده هم با رکورد یک متر و 65 سانتی متر هفتم شد. مهسا کارگر دیگر نماینده کشورمان در این ماده از دور مسابقات انصراف داد.

چهارمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی داخل سالن آسیا در 13 ماده مردان و 13 ماده زنان با حضور بیش از 300 دونده از 27 کشور آسیایی از پنجم تا هفتم اسفندماه برای دومین بار در مجموعه آفتاب انقلاب تهران برگزار می شود.