آثار راه يافته به همايش 5000 نمايش ميداني مشخص شدند

به گزارش خبر گزاري "مهر" دفتر امور رسانه اي 5 هزار نمايش ميداني اعلام كرد : متون نمايش هاي شلم شوربا ( عليرضا دهقاني ) پدر ( ليلا مرآت ) همينه كه مي گن ( هادي وليلو) هملت خياباني ، هويت ، HIV ، ژان والژان و افعي خوش خط و خال ( هادي كمالي مقدم ) ازدواج ، ياد بود( داريوش رعيت ) بودن يا نبودن ( رضا عصري ) كارت بازان ( احمد اميد علي ) خودكشي ( بابك والي ) قوانين جذابيت ( بهرام ريحاني ) با آبي و شادابي ( مرتضي ذوالفقاري ) مانكن ها ( آرش سهرابي ) من شكايت دارم ( ايمان شيعه ) بازنشسته ( عليرضا شريفي ) مردي كه خنده مي فروشد ( عليرضا پاكزاد ) تولد ( مهدي زمين پرداز ) وصيت ( محمد هادي جهانگيري منش) مي خواهم تنها باشم ، ممكنه ؟ ( غلامرضا حسين پور ) پيشنهاد بي شرمانه ( غلامرضا حسين پور ) زباله گردها ( عباس جمشيدي ) آن روزها حكايت ( كامبيز زاهد پور ) ارزش واقعي ( محمد محب علي ) هشدار ( بابك مهري ) كنكور يا عزراييل ( علي شمس پويا) صندلي ( محمد مهدي قادري ) ريشتر ( قاسم طاهر احمدي ) سرباز فراري ، آموزش ( ابوذر چهل اميراني ) من يا تو ( حميد ابراهيمي ) نقشه ( مهرداد باقري ) خانه دوست كجاست ( بهروز رضاييان ) هپل ( وحيد خاني) پهلوان پنبه ( خسرو مهدوي ) انسان مدرن ( عليرضا ناصحي ) به مرحله بازبيني راه يافتند.
گفتني است اين نمايش از ميان 503 متن ارسالي به دبير خانه در مرحله اول انتخاب شدند و شهريور ماه سال جاري در 50 نقطه شهر تهران به ترويج اخلاق شهروندي خواهند پرداخت.
نظر شما