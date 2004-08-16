  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۶ مرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۵۹

آثار راه يافته به همايش 5000 نمايش ميداني مشخص شدند

نمايش هاي راه يافته به بخش بازبيني 500 نمايش ميداني معرفي شدند.

به گزارش خبر گزاري "مهر" دفتر امور رسانه اي 5 هزار نمايش ميداني اعلام كرد : متون نمايش هاي  شلم شوربا ( عليرضا دهقاني ) پدر ( ليلا مرآت ) همينه كه مي گن ( هادي وليلو) هملت خياباني ، هويت ، HIV  ، ژان والژان و افعي خوش خط و خال ( هادي كمالي مقدم ) ازدواج ، ياد بود( داريوش  رعيت ) بودن يا نبودن ( رضا عصري ) كارت بازان ( احمد  اميد علي ) خودكشي ( بابك والي ) قوانين جذابيت ( بهرام ريحاني ) با آبي و شادابي ( مرتضي ذوالفقاري ) مانكن ها ( آرش سهرابي ) من شكايت دارم ( ايمان شيعه ) بازنشسته ( عليرضا شريفي ) مردي كه خنده مي فروشد ( عليرضا پاكزاد ) تولد ( مهدي زمين پرداز ) وصيت ( محمد هادي جهانگيري منش) مي خواهم تنها باشم  ، ممكنه ؟ ( غلامرضا حسين پور )  پيشنهاد بي شرمانه ( غلامرضا حسين پور ) زباله گردها ( عباس جمشيدي ) آن روزها حكايت ( كامبيز زاهد پور ) ارزش واقعي ( محمد محب علي ) هشدار ( بابك مهري ) كنكور يا عزراييل ( علي شمس پويا) صندلي ( محمد مهدي قادري ) ريشتر ( قاسم طاهر احمدي ) سرباز فراري ، آموزش ( ابوذر چهل اميراني ) من يا تو ( حميد ابراهيمي ) نقشه ( مهرداد باقري ) خانه دوست كجاست ( بهروز رضاييان ) هپل ( وحيد خاني) پهلوان پنبه ( خسرو  مهدوي ) انسان مدرن ( عليرضا ناصحي ) به مرحله بازبيني راه يافتند.

گفتني است اين نمايش از ميان 503 متن ارسالي به دبير خانه در مرحله اول انتخاب شدند و شهريور ماه سال جاري در 50 نقطه شهر تهران به ترويج اخلاق شهروندي خواهند پرداخت.

کد مطلب 104055

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار