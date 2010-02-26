داخ بازیگردان و بازیگر "پسری شبیه بابا" شد

داخ در این باره به خبرنگار مهر گفت: مدتی است مشغول بازی در فیلم تلویزیونی "پسری شبیه بابا" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی عظیمه هارون الرشیدی هستم که مراحل پایانی تصویربرداری را سپری می‌کند. دراین فیلم مسئولیت بازیگردانی را نیز برعهده دارم.



وی افزود: "پسری شبیه بابا" از مضمونی طنز برخوردار است و داستان سوپراستاری را روایت می‌کند که مردی ناشناس ادعا می‌کند پدر اوست. در این تله فیلم نقش عموی همسر این سوپر استار را بازی می‌کنم .سام درخشانی، سودابه بیضایی، حسین توشه، محسن ذهتاب، گیتی ساعتچی، سوسن پرور و فاطمه طاهری دیگر بازیگران این فیلم هستند.

سعید داخ فیلمهای تلویزیونی "اشلو"به کارگردانی صادق پروین آشتیانی، "90 دقیقه" به کارگردانی محسن یوسفی و"برگ و باد" به کارگردانی ایلیا منفرد را آماده پخش دارد. وی همچنین تابستان گذشته نمایش "زال و رودابه" به کارگردانی نادر رجب پور را در تالار شماره 1 تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه داشت.