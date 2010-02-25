تولید قزل آلای رنگین کمانی در گیلان سه برابر می شود

هادی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: با افزایش سطح مزارع پرورش ماهی سرد آبی در گیلان تولید اینگونه ماهی در استان تا پایان سال 93 از هزار تن به سه هزار تن در سال افزایش می یابد.

وی ادامه داد: در دو مرکز تکثیر شهرهای رضوانشهر و چابکسر سالانه 4.5 میلیون قطعه بچه ماهی قزل آلا تولید و به مراکز پرورش ماهی سرد آبی عرضه می شود.

مدیرکل شیلات استان گیلان همچنین افزود: در سال گذشته کل تولید ماهیان سردابی کشور 62 هزار و 630 تن بوده است که سهم گیلان معادل یک هزار تن بوده است و پیش بینی می شود تا پایان برنامه پنجم توسعه سال 1393 به بیش از سه هزار تن در استان گیلان برسد.

وی اظهارداشت: هم اکنون در استان گیلان تولید ماهیان سرد آبی نیز به شیوه متراکم در سطح مزارع بتونی در مناطق کوهستانی با استفاده از آب رودخانه ها و مناطق پست جلگه ای با استفاده از آب چاه و هم به صورت نیمه متراکم در قالب پرورش در استخرهای خاکی ( شالیزاری ) در نیمه دوم سال و همچنین پرورش در محیط های محصور (پرورش در قفس) تولید می شود.

رفیعی گفت: طول دوره پرورش ماهیان سرد آبی بستگی به وضعیت اقلیمی و جوی منطقه شش تا 9 ماه متغیر است، درجه حرارت مناسب برای پرورش ماهیان سرد آبی در محدوده حرارتی 18-12 درجه سانتیگراد و تکثیر ماهیان سرد آبی هشت تا 12 درجه سانتیگراد است.

مدیرکل شیلات گیلان یاد آورشد: در حال حاضر گونه رایج پرورش در کشور گونه قزل آلای رنگین کمان است، که از خانواده آزاد ماهیان