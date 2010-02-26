ناصر بختیاری در گفتگو با مهر با بیان اینکه هیچ تغییری در نرخ بلیت قطارهای دولتی رخ نداده است، گفت: نرخ بلیت قطارهای دولتی تا کنون هیچ تغییری نداشته و در صورت افزایش آن به اطلاع عمومی خواهد رسید.

مدیرعامل قطارهای مسافری رجا با اشاره به 30 روز بودن اسفندماه سال گذشته اظهارداشت: ایام مسافرت نوروزی سال 89 با توجه به 29 روزه بودن اسفند ماه امسال، یک روز کمتر از سال گذشته و از 24 اسفند سال 1388 تا 16 فروردین سال 89خواهد بود.

بختیاری در پاسخ به پرسشی مبنی بر ظرفیت سازی برای جوابگویی این شرکت برای نوروزی سال 89 ، گفت: در ایام نوروزی سالجاری روزانه 90 هزار و 613 نفر بوسیله قطارها جا به جا شدند که در مجموع 21 روز پیک کاری نوروز امسال یک میلیون و 902 هزار و 873 نفر با استفاده از قطار مسافرت کردند.

وی ادامه داد: برای نوروز سال آینده برای هر روز 95 هزار و 564 صندلی یعنی در حدود 5 هزار صندلی بیشتر از سالجاری ایجاد شده است که امیدواریم در 20 روز پیک کاری نوروزی بتوانیم یک میلیون و 911 هزار و 280 نفر را جا به جا کنیم.

مدیرعامل قطارهای مسافری رجا عواملی که باعث موفق شدن در افزایش ظرفیت ناوگان بود را افزایش ناوگان در حال سیر، افزایش قطارها در برخی مسیرهای موجود و راه اندازی قطارها در برخی مسیرها مانند شیراز- مشهد و تهران-شیراز اعلام کرد.

بختیاری با بیان اینکه افزایش ظرفیت مسافری ریلی تا ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و جلب روز افزون رضایت مشتریان و توسعه خدمات در اقصا نقاط کشور با بالاترین کیفیت، آرمان این شرکت است، اظهار داشت: در مسافرتهای نوروز سال 89 علاوه بر افزایش ظرفیت ناوگان اقدامات زیادی در خصوص تکریم مسافرین انجام شده است.

وی تصریح کرد: در همین حال فعالیتهایی برای ایجاد فضای شور و نشاط در قطار، اهدای یک بسته فرهنگی به خردسالان، توسعه امکانات و ساماندهی انجام عملیات های فرهنگی در داخل قطارها و ایستگاهها و آماده سازی فضاهای مختلف از جمله نماز خانه ها در ایستگاهها انجام شده است.

مدیرعامل قطارهای مسافری رجا در ادامه با اعلام اینکه در این روزها سعی شده حداکثر خدمات به مسافران در داخل قطارها ارائه شود، گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که برای ایام نوروز انجام خواهیم داد افزایش ایمنی در قطار و پایین آوردن تاخیر در حرکت قطارها خواهد بود.

بختیاری اعلام کرد: در ایام نوروزی همراه با نظارت بر فروش بلیت قطار اکیپهای ویژه بازدیدهای نوروزی تشکیل شده و برای نظارت بر انجام فعالیتها اعزام می شوند.

وی در پایان گفت: عملیات بهسازی بسیاری از ایستگاههای قطار از جمله سکوهای 1، 2 و 5 ایستگاه تهران در حال انجام است که تمام آنها تا زمان شروع عملیات نوروزی به اتمام خواهند رسید.