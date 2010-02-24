به گزارش خبرنگار مهر در قم، اصغر عبداللهی قبل از روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص تأمین هزینههای حوزههای علمیه خواهران بیان داشت: مصلحت و اصالت حوزههای علمیه در زمینه بودجه در تأمین آن توسط کمکهای مردمی، خیرین و مراجع عظام میباشد و بودجه مصوبه دولت تنها در زمینه عمران است، که این میزان در بودجه سال 89 ، هشتاد میلیارد تومان برای کل کشور تصویب شده است.
وی در ادامه در خصوص تاریخچه حوزههای علمیه خواهران بیان داشت مجموعه حوزههای علمیه خواهران به دنبال سفر مقام معظم رهبری در 13 سال قبل به استان قم به صورت منسجم امروزی تأسیس شد و در آن سفر مقام رهبری چهل رهنمود در راستای توسعه حوزههای علمیه مطرح کردند.
عبداللهی رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص توسعه حوزههای علمیه را بر سه بخش اصلی متمرکز دانست و ادامه داد: این رهنمودها مربوط به امور جاری حوزههای علمیه، عرصه تحول و ترمیم وضعیت موجود آنها و بالندگی و پویایی حوزههای علمیه میشد.
وی بخش بالندگی حوزههای علمیه را مهمترین موضوع دانست و گفت: بخش بالندگی نیاز به سرمایه گذاری سخت افزاری و نرم افزاری داشت که در خصوص بالندگی بخش محتوا و امکانات، نشستهای متعددی مبنی بر اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری، با حضور علمای حوزه برگزار شد.
وی در ادامه بیان داشت: نتیجه این نشستها این شد که کار در حوزههای علمیه خواهران اجرایی شود؛ و به دلیل نوپایی مجموعه و وجود زمینه کار فراوان، معاونت حوزههای علمیه خواهران تأسیس شد.
عبداللهی با بیان این مطلب که با تأسیس معاونت، چهار حوزه کاری برای آن تعریف شد، اظهار داشت: برنامهریزی و ترمیم محتوایی متفاوت با حوزههای علمیه برادران، سازمان دهی ساختار جدید حوزههای علمیه خواهران، صدور دانشنامه معتبر برای طلاب حوزههای علمیه خواهران از برنامههای معاونت حوزههای علمیه خواهران بود.
تدریس علوم انسانی و دانش مهارتی در حوزههای علمیه خواهران
معاون اداری-مالی حوزههای علمیه خواهران، تشکیل چهار دیپارتمان علمی متشکل از حوزویان و دانشگاهیان، تنظیم نظامنامه و تدوین طرح جامع حوزههای علمیه خواهران متفاوت از حوزههای علمیه برادران را از جمله کارهای انجام گرفته توسط معاونت برشمرد و ادامه داد: وجه تمایز حوزههای علمیه خواهران با برادران این بود که در حوزههای علمیه برادران محور اصلی آموزش علوم اسلامی است و در حوزههای علمیه خواهران علاوه بر علوم اسلامی، علوم انسانی و علوم و دانش مهارتی نیز تدریس میشود.
عبداللهی در خصوص وجه تمایز در رویکرد دو حوزه خواهران و برادران افزود: در حوزه علمیه برادران رویکرد تربیت مجتهد، تربیت فقیه ، آموزش علوم اسلامی در عرصههای ملی و فراملی میباشد و رویکرد حوزههای علمیه خواهران، تربیت مبلغینی است که بتوانند پاسخگوی شبهات، نیازها و احکام زنان در جامعه باشند.
270 مدرسه علمیه خواهران در سطح کشور وجود دارد
عبداللهی با اشاره به اینکه 270 مدرسه علمیه در سطح کشور وجود دارد، بیان داشت: با این تعداد مدرسه علمیه در بخش خواهران، ما طی 13 سال تأسیس حوزههای علمیه خواهران رشد400 درصدی در این حوزه داشتهایم و در این واحدهای حوزوی 40 هزار طلبه مشغول به تحصیل میباشند و با رشدی 300 درصدی تا کنون 30 هزار فارغ التحصیل از این حوزهها داشتهایم.
وی ادامه داد: در سند چشم انداز 10 ساله حوزههای علمیه خواهران این 270 واحد به 400 واحد توسعه پیدا خواهد کرد و تا پایان سند چشم انداز 20 ساله کشور این مراکز به 200 هزار مرکز توسعه مییابد.
عبداللهی در خصوص برنامههای دیگر سند چشم انداز بیان داشت: از دیگر برنامههای سند چشم انداز توسعه آموزش غیر حضوری طلاب در سطح دو، سه و چهار خواهد بود.
حوزه های علمیه خواهران 50 سال قدمت دارد
وی در خصوص قدمت حوزههای علمیه در ایران بیان داشت: حوزههای علمیه برادران 1100 و حوزههای علمیه خواهران 50 سال در ایران قدمت دارند، و اولین مدرسه علمیه خواهران حدود 80 سال قبل در شهر قزوین ساخته شد و در حال حاضر 13 سال است که حوزههای علمیه خواهران به شکل منسجم امروزی فعالیت دارند.
سرانه فضا برای هر طلبه در حال حاضر 2 تا 2،5 متر مربع است
عبداللهی با بیان این مطلب که هم اکنون سرانه فضا برای هر طلبه 2 تا 2،5 متر مربع میباشد، خاطر نشان کرد: در آینده میبایست 2 میلیون متر مربع به سرانه حوزههای علمیه خواهران اضافه شود که در آن صورت سرانه فضاهای تحصیلی، خوابگاهی، ورزشی و خدماتی به میزان 10 متر مربع برای هر طلبه افزایش مییابد.
دولت نهم و دهم حمایت چشم گیری از حوزههای داشته است
معاون مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران، حمایت دولت نهم و دهم را از حوزههای علمیه چشمگیر عنوان کرد و افزود: در دولت نهم شاهد رشد 400 درصدی بودجه در بخش عمرانی حوزههای علمیه خواهران بودهایم.
حوزههای علمیه خواهران باید در محوریت مدرسه سبز ساخته شود
عبداللهی در ادامه در خصوص ساخت مدارس علمیه در قالب معماری ایرانی و اسلامی تأکید کرد و افزود: حوزههای علمیه باید با محوریت مدرسه سبز ساخته شود و محوطه اطراف آن مشجر و دارای محیطی سبز و مفرح باشد؛ همچنین مدارس علمیه باید بتوانند زلزله بالای 8 ریشتر را تحمل کنند و عمر مفید آنها حداقل 250 سال باشد.
وی بحث زیبایی را در ساخت مدارس علمیه مهم عنوان کرد و ادامه داد: معماری ترکیبی از علوم انسانی، علوم پایه و علوم پزشکی است و در ساخت مدارس علمیه باید به حداکثر بهرهوری و کارایی دقت لازم صورت گیرد.
عبداللهی در پایان اشاره کرد: در راستای نیل به اهداف ساخت مدارس علمیه برپایه معماری ایرانی و اسلامی همایش و نمایشگاه مدرسه ایرانی – معماری ایرانی در تاریخ دهم اسفندماه در مکان پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران با همکاری شورای عالی حوزههای علمیه قم، مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران، سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور، بانک ملت، دانشگاه شهید بهشتی و تهران و فرهنگستان هنر برگزار خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون اداری مالی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران، تأمین بودجه حوزههای علمیه را از محل کمکهای مردمی و خیرین عنوان کرد و گفت: بودجه مصوبه دولت تنها در زمینه عمرانی استفاده میشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، اصغر عبداللهی قبل از روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص تأمین هزینههای حوزههای علمیه خواهران بیان داشت: مصلحت و اصالت حوزههای علمیه در زمینه بودجه در تأمین آن توسط کمکهای مردمی، خیرین و مراجع عظام میباشد و بودجه مصوبه دولت تنها در زمینه عمران است، که این میزان در بودجه سال 89 ، هشتاد میلیارد تومان برای کل کشور تصویب شده است.
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