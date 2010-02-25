چهارمین کتاب "روایت" روانه بازار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدی در مقدمه این کتاب که زیر نظر خانه ادبیات افغانستان و با همکاری مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری منتشر شده عنوان کردهاست: جریان جوانی که بین دختران و زنان مهاجر در ایران به راه افتادهاست نه تنها در بین داستاننویسان زن افغانستان بلکه در کل داستاننویسی افغانستان نوید بخش ظهور نویسندگان نوگرایی است که میتوانند به داستاننویسی ما که بسیار لاکپشتی حرکت میکند تلنگری وارد بسازد.
"داستان"،"معرفی"، "داستان پاورقی" و "نقد داستان" بخشهای این کتاب را تشکیل میدهند و در آنها آثار نویسندگان و منتقدانی چون ملالی موسی، دنیا غبار، کامله حبیب، مریم محبوب، تورپیکی قیوم، فوزیه رهگذر برلاس، آمنه محمدی، شیما قاضیزاده و بتول محمدی به چاپ رسیدهاست.
در داستان "پردههای قهوهای رنگ و شاخه گل سفید" نوشته فروغ بهرام کریمی آمدهاست: شام آن روز که مادرم رفت ابرها بر ضخامتشان افزودند و هر چه هوا تاریکتر میشد بر سیاهی ابرها نیز افزوده میشد. من بیهوده این سو و آنسو روی پیادهروها مقابل بلاک ما قدم میزدم. دانههای برف، آهسته آهسته خالهای سفید رنگ کوچک را روی بالاپوش سیاهرنگم نقش میکردند. اندوه گنگی بر دلم سایه افکندهبود و خیلی افسرده بودم…
کتاب چهارم "روایت" با شمارگان 1200 نسخه در 402 صفحه و به قیمت 5000 تومان (250 افغانی) منتشر شدهاست.
