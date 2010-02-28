نباید مدیریت شهری را از هدفمند کردن یارانه ها جدا دانست

مرتضی طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم واقعی شدن نرخ بلیت مترو و اتوبوس افزود: باید برای واقعی کردن نرخ قیمتها با در نظر گرفتن شرایط اقشار آسیب پذیر و حمایت از آنها تلاش کنیم وضعیت حمل و نقل عمومی را سر و سامان دهیم.

این عضو شورای شهر تهران اظهار داشت: بر اساس قانون بخشی از یارانه اختصاص یافته به حمل و نقل عمومی را باید دولت پرداخت کند اما وقتی دولت این کار را انجام نمی دهد و شهرداری نیز توان مالی تامین آن را ندارد مدیریت شهری ناگزیر است مردم را در تامین این هزینه سهیم کند.

طلایی با اشاره به مبحث هدفمند کردن و حذف یارانه ها، تصریح کرد: برای اجرای بدون مشکل این طرح برای حمل و نقل عمومی می توان آن را به دو شکل اجرایی کرد، اول اینکه اقشار آسیب پذیر و نیازمند حمایت شناسایی شده و مورد حمایت همه جانبه قرار گیرند و دوم نیز اجرای طرح را در حیطه حمل و نقل عمومی به شکل مرحله به مرحله انجام دهیم.

این نماینده مردم تهران در شورای شهر با اشاره به میزان صرفه جویی ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها تصریح کرد: 20 درصد از مبلغ کل صرفه جویی ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در دست دولت است که مسئولان دولتی می توانند از محل این صرفه جویی مشکل بودجه حمل و نقل عمومی را مرتفع کنند.

مرتضی طلایی افزود: باید اصل را بر خدمت به مردم و حل مشکل حمل و نقل عمومی قرار دهیم و راهکار آن نیز تامین بودجه آن از محل صرفه جویی ناشی از طرح هدفمند کردین یارانه ها و یا تعیین بودجه مشخص از بودجه عمومی توسط مجلس شورای اسلامی برای این کار است.

رئیس کمیسیون اجتماعی شورای شهر تهران تاکید کرد: روشی که شهرداری و شورای شهر برای تعیین قیمت بلیت مترو در سال آینده اعلام کرده اند در راستای این است که تکلیف مردم روشن شود چرا که وقتی دولت بودجه مورد نیاز یارانه ها حمل و نقل عمومی را نمی پردازد راهی جز این وجود ندارد.