آهنگرانی به بازیگران "ورود آقایان ممنوع" اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این حضور مانی حقیقی، رضا عطاران و ویشکا آسایش در این فیلم قطعی شده بود و به زودی به تعداد بازیگران "ورود آقایان ممنوع" که فیلمی پرکاراکتر است، اضافه خواهد شد.

این فیلم نیمه اول فرودین ماه در تهران کلید می‌خورد و فیلمنامه آن توسط پیمان قاسم خانی به نگارش در آمده است. داود امیری مدیریت فیلمبرداری آن را برعهده دارد.

پیش از این قرار بود "ورود آقایان ممنوع"را مرضیه برومند به تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی بسازد حتی پروانه ساخت آن نیز صادر شد، اما این اتفاق رخ نداد.

رامبد جوان فیلمهای سینمایی "پسر آدم، دختر حوا" و "اسپاگتی در هشت دقیقه" را کارگردانی کرده ‌بود. پگاه آهنگرانی فیلم سینمایی "طبقه سوم" ساخته بیژن میرباقری را در نوبت اکران دارد.