آموزش ضمن خدمت در مازندران به صورت الکترونیکی اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پژوهش و برنامه ریزی سازمان آموزش و پرورش مازندران بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم گشایش آموزش الکترونیکی ضمن خدمت فرهنگیان مازندران در دبیرستان هوشمند عطا الله غفاری ناحیه یک ساری اظهار داشت: این اقدام برای نخستین بار در کشور در مدارس مازندران اجرایی شده است.

وی خاطر نشان کرد: با این اقدام مدارس هوشمند مازندران می تواند از آموزش های الکترونیکی بهره گیری کنند.

معاون سازمان آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه به علت عدم تسلط برخی معلمان استان به رایانه اجرای این طرح با تاخیر آغاز شده تصریح کرد: در حال حاضر تنها دبیران کامپیوتر شهرستان ساری از این نوع شیوه آموزش استفاده می کنند.

منیره موحدی با بیان اینکه آزمون غیرحضوری ضمن خدمت فرهنگیان به صورت الکترونیکی هفته آینده در مازندران برگزار می شود یادآور شد: آموزش باید بر اساس رویکردهای علمی جدید نهادینه شود.

وی با اعلام این مهم که پیش نیاز ورود به عصر اطلاعات باید بر اساس افق علمی 1404 صورت گیرد افزود: عدم وجود بستر ارتباطی مناسب یکی از مشکلات راه اندازی گسترده آموزش الکترونیکی در استان است.

به گفته موحدی، نبود فرهنگ استفاده صحیح از این نوع شیوه آموزشی درجامعه حاکم است که فرهنگیان باید بر رای اشاعه فرهنگ استفاده الکترونیکی در جامعه تلاش کنند.

وی با اشاره به اینکه آموزش الکترونیکی اکنون تنها در نواحی یک و دو شهرستان ساری انجام می شود گفت: پس از بررسی نقاط ضعف و قوت در سایر شهرها نیز این دانش اجرایی می شود.

معاون پژوهش و برنامه ریزی سازمان آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه آموزش الکترونیکی اکنون تنها در رشته کامپیوتر صورت می گیرد افزود: شرکت در آزمون الکترونیکی ضمن خدمت فرهنگیان از فردا آغاز و تا 9 اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

وی یادآور شد: نرم افزار آموزش الکترونیکی ضمن خدمت فرهنگیان توسط یک بانوی فرهنگی پژوهشگر در آموزش و پرورش مازندران طراحی شده است.