عطشانی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت:هم اکنون به همراه امیر علی محسنین که پیش از این در فیلم "پوست مور" نیز با یکدیگر همکاری داشتیم، مشغول نگارش این فیلم با نام موقت "شش نفر زیر باران" هستیم که فضایی شهری و اجتماعی دارد.

وی افزود: این فیلم با "دموکراسی توی روز روشن" و کارهای قبلی‌ام تفاوت زیادی دارد و به نوعی از ساختاری جدیدی در سینمای ایران برخوردار است. بعد از نوروز 89 برای گرفتن پروانه ساخت اقدام می کنیم.

عطشانی درباره اکران عمومی "دموکراسی توی روز روشن" گفت: این فیلم به تازگی با اصلاحاتی روی دو پلان کوتاه پروانه نمایش گرفت که البته در ساختار فیلم تغییری ایجاد نشد. برای اکران عمومی حدود هشت دقیقه از کار را کوتاه کرده ایم و فکر می کنم برای نمایش آن در تابستان اقدام کنیم.

"دموکراسی توی روز روشن"به تهیه کنندگی حجت‌الاسلام محمد علی زم درباره زندگی یک سردار دفاع مقدس است که می‌خواهد اشتباه‌های زندگی خود را در عالم برزخ جبران کند. حمید فرخ‌نژاد، محمدرضا فروتن، نیکی کریمی، نیوشا ضیغمی، محمدرضا گلزار، نیما شاهرخشاهی، ارژنگ امیرفضلی، علی دهکردی، مهران رجبی، فخرالدین صدیق شریف، قاسم زارع، بابک برزویه، فرامرز روشنایی و... بازیگران این فیلم هستند.

عوامل تولید کار عبارتند از نویسنده: مسعود احمدیان، علی عطشانی، دستیار کارگردان و انتخاب بازیگر: علیرضا شمس شریفی، مدیر فیلمبرداری: مرتضی غفوری، مدیرتولید: محمدرضا منصوری، طراح صحنه و لباس: علی مربی، طراح گریم: ایمان امیدواری، صدابردار: محمود خرسند، عکاس: محمد فوقانی، روابط عمومی: آیدا مصباحی، تدوین و تروکاژ: شاهین یارمحمدی و جلوه‌های ویژه: اصغر پورهاجریان.