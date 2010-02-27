آغاز جلسات کارفرمایان برای افزایش حقوق کارگران

ولی الله داودآبادی در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری جلسات مقدماتی کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد سال 89 کارگران و جمع آوری نظرات گروههای مختلف کارفرمایی ، گفت: در این زمینه تعامل خوبی بین کارفرمایان وجود دارد، ضمن اینکه جلساتی نیز با کارگران و دولت قبل از برگزاری جلسات رسمی شورای عالی کار خواهیم داشت.

عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور اظهار داشت: وضعیت حداقل دستمزد سال آینده به دلیل مطرح شدن بحث ساماندهی یارانه ها با سالهای گذشته تفاوت دارد، البته در مقاطعی نیز بحث توقف افزایش دستمزدها هم مطرح شد که میزان قابل اجرا بودن و یا غیرقابل اجرا بودن آن مشخص نیست.

داودآبادی با بیان این مطلب که وضعیت تولید در کارخانجات و واحدهای تولیدی مناسب نیست، ادامه داد: با این حال کارفرمایان می خواهند که وضعیت دستمزد کارگران بهبود یابد و در این بخش نظر اکثریت کارفرمایان مثبت است.

وی با بیان اینکه تامین اجتماعی به عنوان سازمان حامی نیروی کار نقش مهمی دارد و باید برای کمک به کارگران وارد عمل شود، خاطر نشان کرد: البته دولت نیز به عنوان یکی دیگر از شرکای اجتماعی باید نقش و وظیفه خود را ایفا نماید.

این مقام مسئول در کانون عالی کارفرمایان کشور با اشاره به تلاش دولت در کاهش فشارهای مالی و کمبود نقدینگی کارفرمایان در جریان تولید، گفت: اخیرا کارگروه حمایت از تولید برای استمهال بدهی و کمک مالی به کارفرمایان تصمیمات خوبی گرفته است.

به گفته داودآبادی، دولت برای کمک به تولید و اشتغالزایی تلاشهایی را در زمینه های پرداخت تسهیلات و یارانه انجام می دهد ولی به دلیل بحرانی بودن وضعیت بسیاری از واحدهای اقتصادی و همچنین بالا بودن نرخ بیکاری، این کمکها باید افزایش یابد و در حال حاضر کافی نیست.

وی یکی از موارد بسیار مهمی که باید در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و کمک به تولید از سوی دولت، مورد توجه قرار گیرد را نظارت بر هزینه شدن تسهیلات در محلهای پیش بینی شده دانست، تصریح کرد: کنترل این مسئله می تواند در بهینه مصرف کردن تسهیلات و توسعه اشتغالزایی در کنار رونق اقتصادی نقش داشته باشد.