جشنواره تئاتر سیره نبوی و علوی شمالغرب کشور در اردبیل خاتمه یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، این جشنواره با حضور گروه های نمایشی استانهای شمال غرب کشور از جمله گیلان، آذربایجان شرقی، اردبیل، کرمانشاه و... در دو روز برگزار شد.

در آیین اختتامیه این جشنواره نیز هیئت داوران متشکل از غلام میرزاقلیپور، غفور ملکی و محمدباقر نباتی آراء خود را اعلام و برگزیدگان این جشنواره را معرفی و مورد تجلیل قرار دادند.

بر اساس آراء هیئت داوران در بخش برترین بازیگر زن لوح سپاس و هدیه نقدی به ندا صادقیان بازیگر نمایش "حلیمه" از کرمانشاه، سمیه حسین‌زاده و مهسا خدابخش ‌زاده بازیگران نمایش "کبوتران چاهی" از اردبیل اهدا شد. در این بخش از سودابه جعفرزاده بازیگر نمایش "مثل نرگس" از گیلان تقدیر شد.

در بخش برترین بازیگر مرد نیز لوح سپاس و هدیه نقدی جشنواره به علی بدرطالعی بازیگر نمایش مثل نرگس از گیلانبه عنوان نفر اول و به طور مشترک به صمد واحدی زاده و محمدرضا خدایی بازیگران نمایش حکایت مروارید از اردبیل به عنوان نفرات دوم و سوم اهدا شد.

همچنین هیئت داوران جوایز خود را در بخش آفیش و بروشور و طراحی نور به نمایش حکایت مروارید و نمایش حلیمه از کرمانشاه اهدا کرد. لوح تقدیر و جایزه نقدی در بخش موسیقی به فرشید سلامت از نمایش حکایت مروارید رسید.

در بخش نویسندگی نیز هیئت داوران عدالت فرزانه نویسنده نمایش کبوتران چاهی از اردبیل و علی حاجعلی ‌عسگری نویسنده نمایش مثل نرگس از گیلان را به عنوان برگزیده معرفی نمود. در این بخش هدیه نقدی و لوح تقدیر به مجید واحدی زاده نویسنده نمایش حکایت مروارید از اردبیل اهدا شد.

جوایز بخش کارگردانی نیز به عدالت فرزانه کارگردان نمایش کبوتران چاهی از اردبیل و مرتضی اسدی ‌مرام و هومن روح ‌تافی کارگردانان نمایش حلیمه از کرمانشاه اهدا شد. هیئت داوران در این بخش لوح تقدیر و هدیه نقدی را به صمد واحدی زاده کارگردان نمایش حکایت مروارید از اردبیل اهدا کرد.

همچنین حکایت مروارید به کارگردانی صمد واحدیزاده به عنوان کار برگزیده جشنواره جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت و برای حضور در جشنواره سراسری سیره نبوی و علوی معرفی شد.