از تاسیس سازمان اکسپو حمایت می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر محمود شالویی، مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این مطلب گفت: ما به شکل‌گیری این سازمان به عنوان یک نهاد خصوصی بسیار خوشبین و امیدوار هستیم چرا که اقتصاد هنر نهایتاً باید توسط هنرمندان ونگارخانه‌‌دارها سامان بگیرد و رونق یابد.

وی افزود :اگر هیأت امنا، اساسنامه و پیش‌نویس سازمان اکسپو مورد تأیید قرار گیرد، این مرکز موافق است که کلیه امتیازات برگزاری اکسپوها را به آن سازمان واگذار کند.

سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران در ادامه گفت: پیشنهاد ما این است که فعالیت سازمان اکسپو فراگیر و همه جانبه باشد و قشر وسیعی از هنرمندان ـ از پیشکسوتان تا جوانان را تحت پوشش قرار دهد.

شالویی با اشاره به اینکه امروزه اکسپوهای پراکنده‌ای توسط گروههای خاص برگزار می‌شود افزود: سازمان اکسپو باید مؤظف شود تا کلیه این پراکندگی‌ها را در قالب یک اکسپو بزرگ هنری متمرکز کند و نگاه فراگیر ملی را در کلیه برنامه‌های اقتصادی هنر در نظر گیرد.

وی در ادامه تأکید کرد: سازمان اکسپو علاوه بر همکاری و تأمل با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، باید با وزارتخانه‌هایی مانند بازرگانی و اقتصاد و دارایی نیز در تعامل باشد و با در نظر گرفتن کلیه ساز و کارهای اقتصاد هنر و بهره‌گیری از مشورت کارشناسان، اقتصاد هنرهای تجسمی ایران را متحول کند.

شالویی اظهار امیدواری کرد که اساسنامه تکمیلی سازمان هرچه سریعتر ارائه و راههای قانونی طی شود تا فعالیت رسمی آن به عنوان یک تشکل خصوصی آغاز شود.







