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۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۵۵

اونیونکا خواستار شد:

افزایش همکاریهای شرکت کاوه با تجار و بازرگانان کنیایی

افزایش همکاریهای شرکت کاوه با تجار و بازرگانان کنیایی

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون وزیر امور خارجه کنیا خواستار افزایش همکاریهای شرکت کاوه و تجار و بازرگانان کنیایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس،ریچارد اونیونکا بعدازظهر چهارشنبه در راس هئیتی بلند پایه از امکانات، ‌تجهیزات و سرمایه گذاری های انجام گرفته توسط شرکت کاوه در مجتمع بندری شهید رجایی بازدید کرد.

وی با ارزشمند خواندن سرمایه گذاری های صورت گرفته توسط شرکت کاوه در مجتمع بندری شهید رجایی، خواستار همکاری این شرکت با تجار و بازرگانان کنیایی در تمامی بخش ها شد.

وی گفت: با همکاری شرکت کاوه تجارب ارزشمند این شرکت در بخش های مختلف به فعالین بندری در کنیا منتقل خواهد شد که این امر موجب افزایش سطح دانش و جایگاه کنیا خواهد شد.

کد مطلب 1040740

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