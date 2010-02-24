افزایش همکاریهای شرکت کاوه با تجار و بازرگانان کنیایی

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس،ریچارد اونیونکا بعدازظهر چهارشنبه در راس هئیتی بلند پایه از امکانات، ‌تجهیزات و سرمایه گذاری های انجام گرفته توسط شرکت کاوه در مجتمع بندری شهید رجایی بازدید کرد.

وی با ارزشمند خواندن سرمایه گذاری های صورت گرفته توسط شرکت کاوه در مجتمع بندری شهید رجایی، خواستار همکاری این شرکت با تجار و بازرگانان کنیایی در تمامی بخش ها شد.

وی گفت: با همکاری شرکت کاوه تجارب ارزشمند این شرکت در بخش های مختلف به فعالین بندری در کنیا منتقل خواهد شد که این امر موجب افزایش سطح دانش و جایگاه کنیا خواهد شد.