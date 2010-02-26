ریشه های تشکیل گروهکهای تروریستی در ایران و منطقه

حمیدرضا ترقی در گفتگوبا خبرنگار مهر با اشاره به دستگیری عبدالمالک ریگی سرکرده گروهک تروریستی اظهار داشت: موضوع دستگیری ریگی از چند بعد قابل بررسی است که یکی از آنها مبارزه صادقانه و قاطع جمهوری اسلامی با پدیده شوم تروریسم جهانی است.

وی مبارزه جمهوری اسلامی با عوامل وابسته به استکبار جهانی را درناامن سازی منطقه نکته دیگر به شمار آورد وافزود: همچنین خنثی سازی توطئه استکبار جهانی در رابطه با طرح ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی، نشان دادن اقتدار اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در منطقه از جمله نکات دیگر این حرکت مقتدرانه بود.

معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی اضافه کرد: با توجه به موضوعات مذکوربه نظر می رسد که جمهوری اسلامی توانست به جهان اثبات کند که در مبارزه با تروریسم صادقانه عمل می کند و با تمام توان و قوا برای سرکوب تروریسم و عوامل آن تلاش می کند.

وی ادامه داد: در حقیقت جمهوری اسلامی توانست یکی از عواملی که با حمایت و پشتیبانی آمریکا، انگلیس و صهیونیستها در منطقه به اختلافات بین شیعه و سنی دامن می زد و سعی می کرد که آسایش و امنیت را از شرق کشورمان بگیرد را دستگیر نماید و یکی دیگر از توطئه های استکبار جهانی را در ایران و منطقه سرکوب کند.

ترقی با بیان اینکه ریگی تقریبا به لحاظ عملکرد شبیه بن لادن است، عنوان کرد: ریگی مورد حمایت استکبار جهانی قرار دارد و پوشش های اطلاعاتی و امنیتی توسط آمریکایی ها به او داده می شود و امکانات و تجهیزات کافی برای پنهان کردن خود استفاده می کرد و حتی در داخل کشورهای همسایه و در پناه برخی از دستگاههای اطلاعاتی این کشورها فعالیت خود را انجام می داد، دستگیری وی توان اطلاعاتی و امنیتی ایران را برای ایجاد صلح در منطقه به اثبات می رساند.

وی با اشاره به اینکه با افشای هویت و ماهیت این عنصر شرور که با پشتیبانی آمریکا و کشورهای دیگر دست به اقدامات تروریستی می زد، مداخله غیر قانونی کشورهای آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی در ایران روشن خواهد شد، گفت: لذا علت نگرانی پشت پرده سه کشور آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی از این است که با افشای روابطشان با این گروهک تروریستی بار دیگر در رسوایی تازه دروغ بودن شعار مبارزه با تروریسم را برای جهانیان به اثبات می رسد.

این عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی ریشه های تروریست را بوجود آمدن گروهک های تروریستی را توطئه آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی به شمار آورد و گفت: اقشار زیادی در خطه سیستان و بلوچستان هستند که مشکلات مالی فراوانی دارند ولی هیچگاه تن به وطن فروشی نداده اند و با مشکلات زندگی دست و پنجه نرم کرده اند.

وی اضافه کرد: منطقه سیستان و بلوچستان به لحاظ توسعه و ارائه خدمات هم اکنون تفاوت چشم گیری با سالهای قبل از انقلاب کرده است که به عنوان نمونه می توان به دانشگاه جامع سیستان و بلوچستان اشاره کرد که هم اکنون بزرگترین دانشگاه جامع درسطح خاورمیانه است.

معاون امور بین الملل حزب موتلفه، با اشاره به ضعف نفس ، ضعف ایمان، ضعف اعتقاد به وطن ، انقلاب و نظام عناصر تروریسم، گفت: این افراد به دلیل این ضعف هایی که دارند مورد سواستفاده دشمن قرار می گیرند که حتی مهمترین مسئله سواستفاده از این افراد برای ترانزیت مواد مخدر در منطقه است که ثروت اندونزی عده ای را در پی دارد.

ترقی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین ریشه اصلی شکل گیری این عناصرتروریستی و رشد آنها را باید در توطئه های تجزیه طلبانه، تفرقه افکنانه و ناامن سازانه استکبار جهانی و ایادی آن در کشور و برخی از کشورهای منطقه برشمرد.