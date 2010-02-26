برنامه پنجم توجه ویژه ای به تحقیقات مبارزه با مواد مخدر دارد

فهیمه باهری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دفتر تحقیقات پلیس مبارزه با مواد مخدر در سالهای اخیر برنامه ریزی مدونی برای تحقیقات، ارائه مقالات علمی و برگزاری همایشهای علمی انجام داده که در مبارزه با مواد مخدر تاثیرگذار بوده است.

وی افزود: در سال 87 بر اساس ارزیابی کارشناسان به صد درصد اهداف از پیش تعین شده رسیدیم و توانستیم تحقیقات و مقالات علمی مورد نظر را انجام دهیم.

رئیس دفتر تحقیقات پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: در سال 88 از برنامه های در نظر گرفته شده فراتر رفتیم و بیشتر از آنچه برنامه ریزی کردیم عمل کردیم. به عنوان مثال، در سال 88 تعداد 20 تحقیق علمی را در نظر داشتیم که تا امروز بیش از 40 تحقیق در دفتر تحقیقات پلیس مبارزه با مواد مخدر انجام شده است.

باهری در مورد برنامه سال 89 دفتر تحقیقات پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: در سال 89 و آغاز برنامه پنجم تحقیقات و ارائه مقالات جدید در دستور کار دفتر تحقیقات قرار دارد زیرا در برنامه پنجم توجه ویژه ای به تحقیقات علمی شده و در چشم انداز پنجساله دفتر تحقیقات نیز مقالات و تحقیقات علمی نقش مهمی دارد.

وی افزود: همایشهای علمی با حضور کارشناسان و اساتید دانشگاه در سال 89 برگزار می شود تا با همفکری اساتید دانشگاه به راهکارهای مناسبی برای مبارزه با مواد مخدر دست یابیم.