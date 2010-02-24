53 شرکت مسافربری استان مرکزی مسافران را جابجا می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مشرفی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: کلیه شرکتهای مسافربری در ایام نوروز ملزم به ارایه سرویس عمومی هستند و درصورت استفاده از سرویسهای دربستی جریمه خواهند شد.

وی ادامه داد: دو هزار و 200 دستگاه انواع اتوبوس ، مینی بوس و سواری کرایه ای برون شهری از پانزدهم اسفندماه سالجاری تا 15 فروردین ماه سال آینده کار جایه جایی مسافران را انجام می دهند.

مشرفی پیش بینی کرد : به دلیل ازدیاد وسیله های نقلیه شخصی ، میزان استفاده از ناوگان حمل و نقل مسافری نسبت به سال گذشته رشد چندانی نخواهد داشت .

وی اظهار داشت: پارسال ، 448 هزار نفر در توسط دو هزار و 600 سرویس از مبدا استان به سایر نقاط کشور ، جابجا شده اند.

مشرفی، اظهار داشت:‌به منظور تکریم ارباب رجوع و حمایت از حقوق مسافران، اداره کل حمل و نقل استان مرکزی ف اقدام به ارائ ه برگ های نظرسنجی خدمات شرکتهای مسافربری در مبدا سفر نموده است.

وی بیان داشت: میانیگین سن ناوگان مسافری استان مرکزی در بخش اتوبوس هفت سال ، سواری شش سال و مینی بوس 22 سال است