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۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۴۱

درایام نوروز؛

53 شرکت مسافربری استان مرکزی مسافران را جابجا می کنند

53 شرکت مسافربری استان مرکزی مسافران را جابجا می کنند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی گفت: در ایام نوروز امسال 53 شرکت مسافربری نسبت به جابجایی مسافران از مبدا شهرهای استان به دیگر نقاط کشور اقدام می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مشرفی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: کلیه شرکتهای مسافربری در ایام نوروز ملزم به ارایه سرویس عمومی هستند و درصورت استفاده از سرویسهای دربستی جریمه خواهند شد.

وی ادامه داد: دو هزار و 200 دستگاه انواع اتوبوس ، مینی بوس و سواری کرایه ای برون شهری از پانزدهم اسفندماه سالجاری تا 15 فروردین ماه سال آینده کار جایه جایی مسافران را انجام می دهند.

مشرفی پیش بینی کرد : به دلیل ازدیاد وسیله های نقلیه شخصی ، میزان استفاده از ناوگان حمل و نقل مسافری نسبت به سال گذشته رشد چندانی نخواهد داشت .

وی اظهار داشت: پارسال ، 448 هزار نفر در توسط دو هزار و 600 سرویس از مبدا استان به سایر نقاط کشور ، جابجا شده اند.

مشرفی، اظهار داشت:‌به منظور تکریم ارباب رجوع و حمایت از حقوق مسافران، اداره کل حمل و نقل استان مرکزی ف اقدام به ارائ ه برگ های نظرسنجی خدمات شرکتهای مسافربری در مبدا سفر نموده است.

وی بیان داشت: میانیگین سن ناوگان مسافری استان مرکزی در بخش اتوبوس هفت سال ، سواری شش سال و مینی بوس 22 سال است

کد مطلب 1040790

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