غلامعلی حداد عادل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: ملت ایران با مشاهده این اقتدار به برقراری امنیت امیدوار تر می شود و با خشک شدن ریشه های تروریسم درشرق کشور سرمایه گذاری اقتصادی و فعالیتهای عمرانی بیش از گذشته خواهد شد.
وی افزود مردم این منطقه ثمرات این اقدام نظام را از حیث امنیتی و اقتصادی و فرهنگی مشاهده خواهند کرد و این اقدام تاثیر بسزایی در بالندگی منطقه خواهد داشت.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به تبعات خارجی این اقدام دستگاه اطلاعاتی ایران گفت: خارج از کشور هم دشمنان نظام که فکر می کردند می توانند با تحریک بعضی از عوامل مزاحمتی برای مردم ایجاد کنند متوجه می شوند ، نظام با چشمان بیدار خود مراقب است و حساب کار خود را خواهند کرد.
وی در پایان گفت: این اقدام از هر جهت ستودنی است و بنده هم به مردم تبریک می گویم و هم از مسئولان تشکر می کنم .
حداد عادل در گفتگو با مهر:
دستگیری ریگی نمایش قدرت نرم و سخت و هماهنگی در نظام است
رئیس سابق مجلس شورای اسلامی دستگیری شرور عبدالمالک ریکی را نشان از قدرت نرم افزاری نظام در عرصه اطلاعات ، قدرت سخت افزاری نظام در اجرای عملیان و مدیریت موفق و هماهنگی میان دستگاه ها دانست و گفت:مجموع این ابعاد اقتدار نظام را در داخل و خارج از کشور نشان می دهد.
غلامعلی حداد عادل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: ملت ایران با مشاهده این اقتدار به برقراری امنیت امیدوار تر می شود و با خشک شدن ریشه های تروریسم درشرق کشور سرمایه گذاری اقتصادی و فعالیتهای عمرانی بیش از گذشته خواهد شد.
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