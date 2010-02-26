دستگیری ریگی نمایش قدرت نرم و سخت و هماهنگی در نظام است

غلامعلی حداد عادل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: ملت ایران با مشاهده این اقتدار به برقراری امنیت امیدوار تر می شود و با خشک شدن ریشه های تروریسم درشرق کشور سرمایه گذاری اقتصادی و فعالیتهای عمرانی بیش از گذشته خواهد شد.



وی افزود مردم این منطقه ثمرات این اقدام نظام را از حیث امنیتی و اقتصادی و فرهنگی مشاهده خواهند کرد و این اقدام تاثیر بسزایی در بالندگی منطقه خواهد داشت.



رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به تبعات خارجی این اقدام دستگاه اطلاعاتی ایران گفت: خارج از کشور هم دشمنان نظام که فکر می کردند می توانند با تحریک بعضی از عوامل مزاحمتی برای مردم ایجاد کنند متوجه می شوند ، نظام با چشمان بیدار خود مراقب است و حساب کار خود را خواهند کرد.



وی در پایان گفت: این اقدام از هر جهت ستودنی است و بنده هم به مردم تبریک می گویم و هم از مسئولان تشکر می کنم .

