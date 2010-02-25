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۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۰۳

درجشنواره هفدهم مراکزاستانها؛

افتخاری، کسایی،‌ قره باغی و آهنگران مورد تقدیر قرار گرفتند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: کمیسیون موسیقی و هنر جشنواره هفدهم مراکز استانها از حسن کسایی، ‌اسفندیار قره باغی،‌ علیرضا افتخاری و صادق آهنگران تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، برنامه ابتدایی نشست تخصصی موسیقی گردهمایی مدیران رادیویی، ‌تلویزیونی استان‌های کشور، کارشناسان و داوران این بخش در خصوص مباحث موسیقی محلی با کلام و بی کلام بحث و تبادل نظر کردند.

در این نشست پس از سخنرانی سیدرمضان موسوی مقدم معاون امور مجلس و استان ها از ساز کوبه ای "کوب" که توسط مهدی آرام باش مدیر واحد موسیقی مرکز خلیج فارس ابداع شده بود رونمایی و به اجرای برنامه پرداخت.

‌استانهای خراسان رضوی و خوزستان بیشترین عناوین برتر این جشنواره را در بخش موسیقی و شعر بدست آوردند.

در بخش تقدیر از هنرمندان از علیرضا افتخاری ، صادق آهنگران ، حسن کسایی و اسفندیار قره باغی تقدیر ویژه شد که علیرضا افتخاری و آهنگران در این جشنواره از غائبان بودند.

اسفنیار قره باغی زمانی که بر روی صحنه جهت تقدیر رفته بود خطاب به معاون امور استانها و مجلس صدا و سیما گفت: 42 سال است که با سازمان صدا و سیما همکاری می کنم و این اولین بار است که برای تقدیر به این جشنواره دعوت می شوم امیدوارم در آینده جوانان را 42 سال منتظر نگذارند.

کد مطلب 1040823

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