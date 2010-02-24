نمایشگاه موفقیتهای نخبگان شاهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه که با حضور رئیس و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افتتاح می شود از تاریخ 16 تا 19 اسفند سال در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

هدف از برپایی این نمایشگاه در آستانه سی امین سالگرد تأسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بر اساس فرمان تاریخی امام خمینی(ره) در 22 اسفند 58، شناساندن دستاوردهای فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و معرفی توانمندی و ابتکارات جامعه ایثارگر و شاهد است.

در این نمایشگاه دستاوردهای فرهنگی و علمی دانشگاه شاهد نیز در معرض دید علاقمندان قرار می گیرد.