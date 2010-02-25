تفکر فلسفی ویتگنشتاین با حکمت نظری سازگاری ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی کتاب "ویتگنشتاین و حکمت" با حضور دکتر مالک حسینی مؤلف کتاب و دکتر محسن جوادی عصر روز سه شنبه چهارم اسفند ماه در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

دکتر محسن جوادی استاد فلسفه دانشگاه قم با اشاره به ارزشمند بودن کتاب "ویتگنشتاین و حکمت" و بدیع بودن این کار، گفت: این کتاب اثری ارزشمند و قابل تأمل است که نیاز است چند بار مطالعه شود. مؤلف این کتاب به حوزه‌ای وارد شده که بدیع است و دیگران به این حوزه وارد نشده‌اند و لذا نگاشتن این اثر شهامت زیاد مؤلف را نشان می‌دهد.

وی افزود: به رغم این موضوع نکات و جهاتی در کتاب است که اگر رعایت می‌شد اصالت اثر را بیشتر می‌کرد. از ویژگی‌های خوب کتاب می‌توان به روانی، وزین و گیرا بودن آن اشاره کرد. ویژگی خوب دیگر کتاب این است که مؤلف سعی نکرده پراکنده نویسی کند و تمرکز خود را بر موضوع کتاب گذارده است.

جوادی گفت: در نقد کتاب می‌توان دو حوزه را برشمرد. یکی حوزه مربوط به شکل کتاب و دیگری محتوای آن. در مورد مسائل شکلی کتاب می‌توان به عدم استفاده نویسنده از منابع انگلیسی زبان اشاره کرد. توجه نویسنده در این کتاب منابع آلمانی بوده است و این در حالی است که در مورد این موضوع منابع انگلیسی خوبی هم وجود دارد. این نکته مهمی در مورد بررسی این موضوع در فلسفه ویتگنشتاین است.

وی افزود: نکته دیگر در مورد این کتاب مربوط به رویکرد حکمی به ویتگنشتاین است که این رویکرد تأمل برانگیز است. در کتاب "حکمت: چند رویکرد به یک مفهوم" اثر مؤلف همین کتاب از توجه به حکمت اسلامی و این نوع نگاه حکمی غفلت شده و در این کتاب نیز این مسئله وجود دارد.

استاد فلسفه دانشگاه قم یادآور شد: با رویکرد حکمت اسلامی مسئله حکیم بودن ویتگنشتاین پیچیده می‌شود. چرا که در حکمت سنتی بحث مهم، دیدن حقیقت است (وجه نظر) است و بعد عمل به حکمت هم البته مورد توجه است. ملاصدار هم به این مسئله توجه داشته است.

وی تأکید کرد: نکته دیگر این است که در نگاه مؤلف، ویتگنشتاینی با "رضا به قضا" را شاهدیم و این شاهدی بر حکمت آمیز بودن او تلقی شده است. این در حالی است که "رضا به قضا" تا حدی در حکمت وجود دارد ولی حدود آن نیز مهم است. یعنی رضا به قضا از یک جنبه می‌تواند حکمی باشد و از جنبه دیگر حکمت آمیز نباشد.

استاد فلسفه دانشگاه قم گفت: در غرب شاهد هستیم که انجمنهای فرهنگی زیادی با عنوان ویتگنشتاین کار می‌کنند و جنبه‌های فرهنگی ویتگنشتاین خیلی گسترده است. به عبارت دیگر نفوذ ویتگنشتاین از حوزه فلسفه فراتر رفته و گسترش تأثیر فرهنگی او شاید بیشتر به خاط جنبه حکمی این فیلسوف باشد.

فلسفه ویتگنشتاین برخوردار از موارد حکمت‌آمیز است

مؤلف کتاب "ویتگنشتاین و حکمت" نیز در این نشست با اشاره به اینکه ویتگنشتاین حکیم نبوده است، گفت: با وجود این مسئله لحظات حکمت آمیزی در زندگی ویتگنشتاین مبنی بر حکمت آمیز بودن فلسفه او وجود دارد.

دکتر مالک حسینی در ابتدای این نشست با اشاره به انگیزه خود از تألیف این کتاب، گفت: پرسش در مورد ضرورت تألیف این کتاب تا حدی نشان دهنده نامأنوس بودن موضوع حکمت و نسبت آن با فلسفه ویتگنشتاین است. برای خیلی‌ها، صحبت از مفهوم حکمت و ارتباط آن با فلسفه ویتگنشتاین خیلی غریب و ناموجه بنظر می‌رسد. یعنی تصویری که طی سالها از ویتگنشتاین مطرح شده با طرح چنین مسئله‌ای در مورد او سازگار نیست. به ویژه وقتی ربط فلسفه او به حکمت مورد بررسی قرار می‌گیرد این غریب بودن بیشتر نمود دارد.

مؤلف کتاب "حکمت: چند رویکرد به یک مفهوم" در ادامه یادآور شد: در مورد ویتگنشتاین و موضوع حکمت، به طور مشخص منبعی به زبان فارسی وجود ندارد و این مسئله دشواری انجام این کار را بیشتر می‌کرد. به نظر می‌رسد که در آثار ویتگنشتاین چیزی حکمت مانند به صورت فشرده نهفته باشد. این احساس در من نیز بوده است و در صدد اثبات آن بوده‌ام.

وی با اشاره به کمبود منابع در مورد موضوع حکمت و فلسفه ویتگنشتاین تصریح کرد: هر چه منبع درباره معرفت شناسی ویتگنشتاین زیاد است ولی در عوض منبع در مورد نسبت حکمت و فلسفه ویتگنشتاین محدود است. در این کتاب درصدد اثبات این مسئله بودم که آیا آن احساسی که در مورد حکمت آمیز بودن برخی آثار و شیوه زندگی ویتگنشتاین داشته‌ام درست بوده یا نه.

مالک حسینی افزود: مقدمه این کتاب به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود. طبیعی است وقتی در مورد نسبت مفهومی با فیلسوفی صحبت می‌کنیم ابتدا به خود آن مفهوم پرداخته شود. لذا در مقدمه سعی شده تا حدی به مفهوم حکمت پرداخته شود. به رغم تنوع در فهم فرهنگهای گوناگون از حکمت، عموم خوانندگان یک تلقی مشترکی از حکمت دارند و آنرا فهم عرفی یا متعارف از حکمت نام نهاده‌ام.

وی افزود: در تعریف حکمت باید گفت حکمت بصیرت و فهمی است ناظر به امور عملی و مهم زندگی. یعنی حکمت همراه با عمل است و هدف نهایی آن رسیدن به زندگی خوب است.

این نویسنده تصریح کرد: برای تبیین نسبت حکمت و ویتگنشتاین توجه به ابعاد شخصیتی او لازم است. ویتگنشتاین شخصیتی است که تحولی مدام در او دیده می‌شود، شخصیتی آرام نیست و سیلان و تحول زیاد دارد و نظیر این مسئله نیز در آثار او دیده می‌شود. شباهت میان شخصیت ویتگنشتاین و آثار او را به عنوان شاهدی برای جنبه حکمی بودن ویتگنشتاین گرفته‌ام.

مالک حسینی با اشاره به اینکه ویتگنشتاین معمولا در مورد موضوعات مختلف تأمل می‌کرد ولی در مورد حکمت چنین نبود، گفت: او نیامده به موضوع حکمت زمانی را اختصاص دهد و به تأمل بپردازد. شاید فهم این موضوع را بتوان در تعریف ویتگنشتاین از حکمت دریافت. او معتقد است که حکمت امری گفتنی نیست و لذا امری اندیشیدنی نیست. بر این اساس دلیلی وجود ندارد که در موردحکمت فلسفه‌ورزی کرد و او نیز چنین نکرده است.

وی تصریح کرد: در بخش دوم کتاب و در مقابل روش فلسفه ویتگنشتاین ساختار فلسفه او مورد بررسی قرار گرفته است. حکمت آمیز بودن تفکر فلسفی ویتگنشتاین در این فصل مورد اشاره قرار می‌گیرد و برای این مدعا شواهدی اقامه شده است. پراکسیس و عمل، تکثر، جنبه تربیتی، هنری و ادبی و عناصری چون اقناع، طنز و دیالوگ را می‌توان به عنوان شواهدی برای حکمت آمیز بودن تفکر ویتگنشتاین آورده‌ام.