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۵ اسفند ۱۳۸۸، ۲۰:۰۱

انهدام 5 شبکه سازمان‌یافته سایت‌های مستهجن توسط سپاه

انهدام 5 شبکه سازمان‌یافته سایت‌های مستهجن توسط سپاه

همدان - خبرگزاری مهر: مسئول مرکز بررسی و مبارزه با جرائم سازمان یافته سپاه پاسداران گفت: نیروهای اطلاعاتی سپاه در سلسله ای از عملیاتهای پیچیده، 5 شبکه‌ سازمان‌یافته سایتهای مستهجن را منهدم کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سرهنگ محمد صادقی عصر چهار شنبه در همایش آسیبهای اجتماعی در کانون فرهنگی بسیج همدان اظهار داشت: با تلاش شبانه روزی نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این شبکه های ضد دینی، ضد فرهنگی و ضد ارزش‌های انقلاب اسلامی که به زبان فارسی در اینترنت فعالیت می‌کردند، شناسایی و منهدم شدند.

وی با بیان اینکه این شبکه ها، 96سایت مرجع راه اندازی کرده بودند، افزود: هر یک از این شبکه ها حدود 300 هزار عضو داشتند که با تلاش سپاه لایه های میانی آنها و سر منشا این شبکه ها که بیشتر خارج از کشور بودند، دستگیر شدند.

صادقی با بیان اینکه شبکه های سازمان یافته سایبری در حوادث و اغتشاشات قبل و بعد از انتخابات نقش مهمی داشتند و طرحهای خود را از طریق شبکه ها انجام می دادند، اضافه کرد: فعالیت و رویکرد اخیر شبکه های اینترنتی فعالیت علیه نظام و ارزش های دینی و اعتقادی است.

وی با اهمیت دانستن مقابله با تهاجم فرهنگی و تهدید نرم افزود: مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف بر مقابله با ناتوی فرهنگی و جنگ نرم رهنمودهایی داشتند و در مناسبت های مختلف بر این امر تاکید کردند.

کد مطلب 1040854

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