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۵ اسفند ۱۳۸۸، ۲۰:۰۸

ضوابط مهندسی در ماندگار شدن سازه های معماری حرف اول را می زند

ضوابط مهندسی در ماندگار شدن سازه های معماری حرف اول را می زند

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان نظام مهندسی استان همدان گفت: در خلق یک سازه معماری، باید تمام ضوابط مهندسی را مد نظر قرار دهیم تا اثری ماندگار ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمد یونسیان عصر چهارشنبه، در مراسم رونمایی از تندیس و تمبر یادبود نخستین همایش ملی معماری پایدار در دانشگاه آزاد همدان اظهار داشت: باید به تمام ضوابط مهندسی در طرح و خلق سازه ها توجه کرد زیرا این امر یک اصل مهم است و در عمل باید با واقعیت عجین بود.

یونسیان با بیان اینکه معماری پایدار و فن قریحه و ذوق را باید با رهنمودهای بزرگان این امر همراه کنیم، ادامه داد: با انجام این کار زمینه را برای ماندگار شدن اثر مهیا می کنیم.

وی با اشاره به اینکه رسالت سنگینی بر دوش مهندسان ایران زمین است، افزود: باید رشته مهندسی را قوی تر از قبل دنبال کرد.

یونسیان افزود: یک معمار خوب باید در مسیر صرفه‌جویی انرژی تلاشی مضاعف داشته باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان همدان حرکت در مسیر عدم اتلاف انرژی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: معماران باید بدانند که هیچ معماری بدون سازه ایمن، پایدار نخواهد بود.

مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه آزاد همدان نیز اظهار داشت: در مهندسی متأسفانه به دلیل تقلید از غرب با مشکل جدی روبرو هستیم که این مقوله با فرهنگ و تمدن ما سازگاری ندارد.

حجت الاسلام علی امامی فر اضافه کرد: باید معماری در راستای ارزش‌های اسلامی و فرهنگ غنی ایرانی باشد.

کد مطلب 1040860

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