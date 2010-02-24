ضوابط مهندسی در ماندگار شدن سازه های معماری حرف اول را می زند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمد یونسیان عصر چهارشنبه، در مراسم رونمایی از تندیس و تمبر یادبود نخستین همایش ملی معماری پایدار در دانشگاه آزاد همدان اظهار داشت: باید به تمام ضوابط مهندسی در طرح و خلق سازه ها توجه کرد زیرا این امر یک اصل مهم است و در عمل باید با واقعیت عجین بود.

یونسیان با بیان اینکه معماری پایدار و فن قریحه و ذوق را باید با رهنمودهای بزرگان این امر همراه کنیم، ادامه داد: با انجام این کار زمینه را برای ماندگار شدن اثر مهیا می کنیم.

وی با اشاره به اینکه رسالت سنگینی بر دوش مهندسان ایران زمین است، افزود: باید رشته مهندسی را قوی تر از قبل دنبال کرد.

یونسیان افزود: یک معمار خوب باید در مسیر صرفه‌جویی انرژی تلاشی مضاعف داشته باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان همدان حرکت در مسیر عدم اتلاف انرژی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: معماران باید بدانند که هیچ معماری بدون سازه ایمن، پایدار نخواهد بود.

مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه آزاد همدان نیز اظهار داشت: در مهندسی متأسفانه به دلیل تقلید از غرب با مشکل جدی روبرو هستیم که این مقوله با فرهنگ و تمدن ما سازگاری ندارد.

حجت الاسلام علی امامی فر اضافه کرد: باید معماری در راستای ارزش‌های اسلامی و فرهنگ غنی ایرانی باشد.