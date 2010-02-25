واشنگتن از ایده حل دیپلماتیک موضوع هسته ای تهران حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، "جان بایرلی" سفیر آمریکا در روسیه اعلام کرد موضوع هسته ای ایران را می توان از راه دیپلماسی حل کرد.



بایرلی گفت : آمریکا بر این باور است که موضوع هسته ای ایران را می توان به شیوه دیپلماتیک حل کرد.



وی که روز گذشته در کنفرانسی که درباره معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای(ان پی تی) در مسکو برگزار شد، سخن می گفت، اظهار داشت آمریکا از ایده حل موضوع هسته ای ایران به شیوه دیپلماتیک حمایت می کند.



بایرلی در عین حال اتهامات و ادعاهای بی اساس و تکراری آمریکا بر ضد کشورمان را تکرار کرد و با نادیده گرفتن همکاری مستمر و شفاف جمهوری اسلامی ایران با آژانس و تاکید این نهاد بین المللی بر ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای کشورمان مدعی شد ایران تمایلی برای همکاری با آژانس و نشان دادن ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای خود ندارد که این موضوع نگرانی ما و جامعه جهانی را به دنبال داشته است.