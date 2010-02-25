ایجاد کتابخانه های باز در کشور توسعه می یابد

محسن پرویز در حاشیه برپایی پنجمین نمایشگاه کتاب قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: سرانه مطالعه در کشور ما 18 دقیقه است که این میزان در برخی کشورها چند ثانیه و در برخی کشورها چند کتاب در سال است و استاندارد خاصی در این زمینه تعریف نشده است اما ما در کشور برای افزایش گرایش مردم به مطالعه وعلاقمند کردن بیشتر آنان به کتابخوانی و افزایش سرانه در صدد هستیم در سال آینده ضمن تقویت کتابخانه ها، به روز کردن و توسعه آنها، کتابخانه ها را در مدارس و مساجد نیز گسترش دهیم.

وی افزود: در سال گذشته طرح کتابخانه های باز در کشور با موفقیت اجرا شد که به همین دلیل در سال آینده طرح توسعه کتابخانه های باز در کشور در اولویت قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: کتابخانه باز در واقع قفسه کتابی است که با کتابهای کم حجم اما با مطالب مفید در مراکز تجمع مردم قرار می گیرد و بدون داشتن متصدی ویژه مردم می توانند در مدت توقف خود در محل نسبت به مطالعه کتاب و سپس بازگرداندن آن به کتابخانه اقدام کنند.

پرویز تداوم و توسعه برپایی نمایشگاه های کتاب در استانها را از دیگر برنامه های سال آینده معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اعلام کرد و گفت: ارتقا کیفی نمایشگاه ها، برگزاری نمایشگاه یاد یار مهربان با هدف اهدا کتاب به مدارس و ایجاد کتابخانه در فضاهای آموزشی، از برنامه هایی است که با جدیت در سال آینده دنبال خواهد شد.

چاپ بیش از 55 هزار عنوان کتاب

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از چاپ بیش از 55 هزار و 552 عنوان کتاب در سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: این عناوین در سه هزار و 920 نسخه منتشر شد که نسبت به سال قبل از رشد دو تا سه درصدی در بخش عناوین برخوردار بود.

69 میلیارد تومان اعتبار فرهنگی

پرویز میزان اعتبارات معاونت فرهنگی وزارتخانه را 69 میلیارد تومان اعلام کرد و اظهار داشت: این اعتبارات در سال آینده با رشد 12 درصدی روبرو خواهد شد که به اجرای طرحهای فرهنگی کمک خواهد کرد.

وی در خصوص تاثیر قیمت کتاب در کاهش میزان مطالعه مردم نیز گفت: در نظر سنجی انجام شده توسط نهادهای مختلف مشخص شده است که مهمترین علت مطالعه کم در دسترس نبودن کتاب است و قیمت بوده است.

نمایشگاه های کتاب زمینه دسترسی آسان به کتاب

پرویز برپایی نمایشگاه های کتاب را جایگزین مناسبی برای توزیع نامناسب کتاب دانست و افزود: نمایشگاه های استانی کتاب این مزیت را دارد که فضایی ایجاد می کند تا کتابهای متعدد و تازه منتشر شده به راحتی و با تنوع و در کنار هم در اختیار مردم قرار گیرد و علاقمندان با هزینه کمتر و زمان کوتاهتری نسبت به تهیه آن اقدام کنند.