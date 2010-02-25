همه کمک کردند و به یک پیروزی قاطع رسیدیم/ اولویت اول مس لیگ برتر است

به گزارش خبرنگار مهر، لوکا بوناچیچ که پس از پیروزی پرگل تیمش برابر الاهلی امارات در جمع خبرنگاران سخن می گفت ضمن بیان این مطلب افزود: در بازی اول لیگ قهرمانان آسیا بسیار خوب بازی کردیم و از عملکرد تمام بازیکنانم رضایت دارم. در مجموع باید بگویم امشب (چهارشنبه شب) شب پیروزی تیم مس بود.

این مربی کروات در ادامه ابراز امیدواری کرد بازیکنانش در لیگ برتر نیز همانند دیدار مقابل الاهلی عمل کرده و زمینه صعود مس در جدول رده بندی را فراهم کنند. وی همچنین اظهار داشت: اولویت اول ما لیگ برتر است. پس از آن به موفقیت در لیگ قهرمانان آسیا می اندیشیم و در نهایت به دنبال موفقیت در جام حذفی خواهیم بود.

بوناچیچ با بیان اینکه در دیدار برابر ملوان در رقابت‌های جام حذفی به هشت بازیکن تیم مس استراحت خواهد داد، افزود: ما در دو ماه گذشته مشکلات بسیار بزرگی داشتیم که آنها را نمی توانم بیان کنم اما با تلاش همه مسئولان این مشکلات را به حداقل رساندیم و توانستیم چهره قدرتمندی را در دیدار با الاهلی به نمایش بگذاریم.

وی افزود: باوجود تمام مشکلات زمانی که از الاهلی عقب افتادیم ناامید نشده و با سه مهاجم حمله کردیم تا در نهایت در این بازی به پیروزی دست یافتیم.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان لیگ ایران را قوی تر از لیگ امارات خواند و با اشاره به اینکه تیمش در دو ماه گذشته تنها مقابل استقلال ضعیف بازی کرده است، افزود: از هواداران می خواهم که چه پیروز باشیم و چه ببازیم همین طور تیم را تشویق کرده زمینه موفقیت آینده مس را فراهم کنند.

دیدار تیم‌های فوتبال مس کرمان و الاهلی امارات در چارچوب هفته اول از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا که چهارشنبه شب در ورزشگاه باهنر کرمان برگزار شد با برتری 4 بر 2 تیم مس به پایان رسید.