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۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۲۱

99.5 درصد گلستانیها تحت پوشش آب و فاضلاب هستند

99.5 درصد گلستانیها تحت پوشش آب و فاضلاب هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان گفت: جمعیت تحت پوشش این شرکت از 70 درصد در اوایل انقلاب به 99.5 درصد درحال حاضر رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس رضایی شامگاه چهارشنبه به خبرگاران در گرگان افزود: ظرفیت مخازن آب این شرکت از 83 هزار مترمکعب به بیش از 163 هزار مترمکعب افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: 52 درصد مجموع 245 هزار مشترک این شرکت زیر الگوی مصرف، آب استفاده می کنند که این تعداد مشترکان به ازای هر مترمکعب آب 168 ریال پرداخت می کنند.

وی افزود: 4.8 درصد مشترکان بیش از الگو، آب استفاده می کنند و هزار و 557 ریال به ازای هر متر مکعب پرداخت می کنند و بقیه مشترکان نیز برابر الگو، آب استفاده می کنند.

رضایی خاطرنشان کرد: در بخش فاضلاب با بیش از 600 میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده در 11 شهرستان، درصد جمعیت تحت پوشش فاضلاب از صفر به 85 درصد رسیده است.

وی گفت: در حال حاضر سیستم شبکه فاضلاب 3 شهر بندرگز و کردکوی و بندر ترکمن در حال بهره برداری بوده و گرگان همزمان با سفر سوم ریاست جمهوری به استان گلستان به بهره برداری می رسد.

رضایی اظهار داشت: پروژه فاضلاب در شهرهای گنبد و آزادشهر نیز درحال اجراء و در شهرهای آق قلا، علی آباد،گمیشان،مینودشت،کلاله و رامیان در دست مطالعه است.

وی با اشاره به اینکه در سالجاری 63 هزار و 171 مورد تست کلر سنجی آب در سطح شهرهای استان انجام شد، ادامه داد: طی این مدت 17 هزار و 925 مورد نمونه برداری میکروبی از شبکه و مخازن صورت گرفت که همه نمونه ها فاقد آلودگی بوده است.

وی افزود: همچنین میزان کدورت سنجی از شبکه توزیع استان گلستان 11 هزار و 574 نمونه بوده است که شامل کدورت سنجی از شبکه ها و منابع تامین و تصفیه خانه بود و در این زمینه 187 مورد نمونه برداری آنالیز شیمیایی از شبکه ، مخازن و منابع انجام شده است.

وی یاداور شد: تعداد آزمایشگاه های فعال میکروبی ، شیمیایی و بیولوژیک و فاضلاب جهت کنترل آزمایشات آب و فاضلاب در سطح هفت شهر استان 22 مورد است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری گلستان افزود: تمامی این آزمایشات و نمونه برداری های صورت گرفته شده برای اطمینان از بهداشتی بودن آب انجام شده است.

کد مطلب 1040895

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