99.5 درصد گلستانیها تحت پوشش آب و فاضلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس رضایی شامگاه چهارشنبه به خبرگاران در گرگان افزود: ظرفیت مخازن آب این شرکت از 83 هزار مترمکعب به بیش از 163 هزار مترمکعب افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: 52 درصد مجموع 245 هزار مشترک این شرکت زیر الگوی مصرف، آب استفاده می کنند که این تعداد مشترکان به ازای هر مترمکعب آب 168 ریال پرداخت می کنند.

وی افزود: 4.8 درصد مشترکان بیش از الگو، آب استفاده می کنند و هزار و 557 ریال به ازای هر متر مکعب پرداخت می کنند و بقیه مشترکان نیز برابر الگو، آب استفاده می کنند.

رضایی خاطرنشان کرد: در بخش فاضلاب با بیش از 600 میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده در 11 شهرستان، درصد جمعیت تحت پوشش فاضلاب از صفر به 85 درصد رسیده است.

وی گفت: در حال حاضر سیستم شبکه فاضلاب 3 شهر بندرگز و کردکوی و بندر ترکمن در حال بهره برداری بوده و گرگان همزمان با سفر سوم ریاست جمهوری به استان گلستان به بهره برداری می رسد.

رضایی اظهار داشت: پروژه فاضلاب در شهرهای گنبد و آزادشهر نیز درحال اجراء و در شهرهای آق قلا، علی آباد،گمیشان،مینودشت،کلاله و رامیان در دست مطالعه است.

وی با اشاره به اینکه در سالجاری 63 هزار و 171 مورد تست کلر سنجی آب در سطح شهرهای استان انجام شد، ادامه داد: طی این مدت 17 هزار و 925 مورد نمونه برداری میکروبی از شبکه و مخازن صورت گرفت که همه نمونه ها فاقد آلودگی بوده است.

وی افزود: همچنین میزان کدورت سنجی از شبکه توزیع استان گلستان 11 هزار و 574 نمونه بوده است که شامل کدورت سنجی از شبکه ها و منابع تامین و تصفیه خانه بود و در این زمینه 187 مورد نمونه برداری آنالیز شیمیایی از شبکه ، مخازن و منابع انجام شده است.

وی یاداور شد: تعداد آزمایشگاه های فعال میکروبی ، شیمیایی و بیولوژیک و فاضلاب جهت کنترل آزمایشات آب و فاضلاب در سطح هفت شهر استان 22 مورد است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری گلستان افزود: تمامی این آزمایشات و نمونه برداری های صورت گرفته شده برای اطمینان از بهداشتی بودن آب انجام شده است.