پیک بار برق گلستان به 45 مگاوات کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، کرم رضایی شامگاه چهارشنبه در نشست مدیران توزیع برق مازندران و گلستان در گرگان افزود: این رقم پیش از سهمیه ابلاغی 52.9 درصد بوده است.

وی اظهار داشت: یکی از اقداماتی که باعث شد با خاموشی کمتری در تابستان امسال مواجه باشیم جابجایی 369دستگاه ترانس فولبار با ترانس کم بار بود.

وی خاطرنشان کرد: سهمیه ای که از سوی توانیر برای کاهش پیک بار در سال 88 در این استان تعیین شده 30 مگاوات بود.

رضایی، از نصب 11هزار و 185دستگاه کنتور هوشمند پیش از آغاز پیک بار سال 89 خبر داد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان بیان داشت: این فعالیت در کنار سایر اقدامات پیشگیرانه انجام شده در این سال از جمله اصلاح اتصالات سست و اجرای طرحهای کاهش تلفات باعث شد خاموشی 2،36 دقیقه به ازای هر مشترک در سال 87 به 1،8 دقیقه در سال 88 کاهش یابد.

شرکت توزیع برق گلستان 440 هزار مشترک برق دارد.