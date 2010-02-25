به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمود ملاباشی شامگاه چهارشنبه در چهل و ششمین گردهمایی معاونان و مدیران فرهنگی و دانشجویی دانشگاه های کشور در خصوص برگزاری این همایش در دانشگاه قم گفت: همایش معاونان و مدیران فرهنگی و دانشجویی در گسترش رفع مشکلات دانشجویی و همچنین فرهنگی دانشگاه‌ها می‌تواند تأثیرات بسیاری داشته باشد.



وی تصریح کرد: در این همایش همچنین احکام برنامه پنجم توسعه کشور مورد بررسی قرار گرفته است که در این احکام وضعیت رفاه دانشجویان سروسامان پیدا خواهد کرد.



معاون دانشجویی وزیر علوم گفت: در تلاش هستیم تا سازمان امور دانشجویان کشور را تأسیس کنیم که طی آن یک نفر و یک سازمان متولی خدمت رسانی به دانشجویان باشد.



ملاباشی اظهارداشت: با راه اندازی این سازمان تمامی خدمات رفاهی دانشجویان توسط یک سازمان ارائه می‌شود.



وی افزود: ساختار اصلی این سازمان تهیه شده است و به مجلس شورای اسلامی نیز ارائه شده تا پس از تصویب اجرا شود.



معاون دانشجویی وزیر علوم اظهار داشت: با تصویب این سازمان توسط مجلس طرح به هیئت دولت نیز ارائه شده تا نظرات نهایی بیان شود.



ملاباشی یادآور شد: در صورت تصویب مجلس امید است این سازمان تا اول مهر ماه 89 آغاز به کار کند.



وی به تعامل با مجلس اشاره کرد و گفت: با برگزاری جلسات مختلف تلاش شده است تا طرح معرفی و اهمیت ایجاد آن بیان شود.



معاون دانشجویی وزیر علوم افزود: مجلس می‌داند که با راه اندازی این سازمان نیروی جدید و بودجه جدیدی ارائه نمی‌شود، تنها یک سازمان منسجم اقدام به خدمات رسانی می‌کند.



وی گفت: با راه اندازی این سازمان تمامی خدمات رسانی به دانشجویان بهتر ارائه می‌شود و دانشگاه به وظیفه اصلی خود یعنی توجه به علم و پژوهش می‌پردازد.