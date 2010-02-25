بازدید هیئت تجاری عراق از منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالله کامکار شامگاه چهارشنبه در جریان دیدار هیئت بلند پایه تجاری کشور عراق که متشکل از30 نفر از اعضای اتاق بازگانی بغداد، بازرگانان‌ و صادرکنندگان عراقی بود، این منطقه را قطب اقتصاد ایران توصیف کرد و اظهارداشت: منطقه اقتصادی سلفچگان به عنوان مهمترین و نزدیکترین منطقه ویژه اقتصادی به مرکز سیاسی کشور‌، واقع در جاده ابریشم ، نزدیک راه آهن سراسری و بزرگ اصلی شمال جنوب‌ و شرق و غرب ایران بوده و جهت برقراری ارتباط با اروپا‌، کشورهای آسیای میانه و خلیج فارس به منظور تولید‌، صاردات و ترانزیت کالا از موقعیت ممتاز و منحصر به فردی برخوردار است‌.



به گفته کامکار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان نقش تعیین کننده‌ای در اقتصاد کلان کشور ایفا می کنند‌.



وی با بیان اینکه درکل کشور 16 منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد افزود‌: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی از اهمیت ویژه‌ای برخورداراست و این منطقه به لحاظ جغرافیایی، پل ارتباطی بین بنادر مهم خاورمیانه و آسیای میانه محسوب می‌شود و با توجه به مرکزیت آن در قسمت ایران چهار راه اقتصادی خاصی محسوب می‌شود که همجورای با حرم کریمه اهل بیت، حضرت معصومه‌(ص) باعث شده است مورد توجه واستقبال سرمایه گزاران و مسئولان کشوری واقع شود .



کامکار، وجود انرژی ، نیروی انسانی و خدمات‌، نزدیک بودن به شهرک‌های صنعتی همجوار را از دیگر مزایای منطقه اقتصادی سلفچگان برشمرد.



دراین دیدار تجار هیئت تجاری عراق خواستار توضیحات بیشتر‌ی درخصوص تسهیلات سرمایه گذاری در این منطقه شدند که مدیر عامل منطقه وِیژه اقتصادی در این خصوص افزود‌: صدور و ترانزییت کالا از منطقه به بازارهای جهانی، معافیت از مالیات و تمامی عوارض کشور از جمله تسهیلات گمرگی این منطقه است‌.



این هیئت تجاری پس از مذاکره با مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان از کارخانه سامان موتور و از قسمتها‌یی از جمله واحد مونتاژ، خط تولید و ساخت از نزدیک بازدید کردند.



در ادامه این سفر هیئت تجار‌ی عراق در جریان بازدید از کارخانه ارغوان سامان آریا (تولید کننده خوشبو کننده هوا) با مراحل ساخت ، تولید و بسته‌بندی اسپری‌های خوشبو کننده هوا آشنا شدند.



بازدید از شرکت‌های خدمات صنعت کاسبرگ (تولید و خدمات بسته‌بندی و قالب‌های صنعتی‌) و شرکت پتروپل جم و تولید روغن‌های صنعتی از دیگر برنامه‌های سفر هیأت عراقی به سلفچگان بود.