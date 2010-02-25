اخبار کوتاه ورزشی از استان گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مسابقه آلیش با حضور 28 ورزشکار از شهرستانهای گرگان، بندرگز، علی آباد ،کلاله و کردکوی در سالن علیمحمدی شهرداری برگزار شد.

در این مسابقه سمیرا دولتی، فاطمه بارانی به ترتیب مقام اول و دوم در وزن 48- کیلوگرم، مریم درویش زاده، الهه حسن زاده به ترتیب مقام اول و دوم در وزن 57- کیلوگرم، فرزانه قنبری و بهاره سیرجانی به ترتیب مقام اول و دوم در وزن 73- کیلوگرم را کسب کردند.

مسابقه دوصحرانوردی قهرمانی ناشنوایان کشور

هفتمین دوره مسابقات دو صحرانوردی قهرمانی ناشنوایان کشور به میزبانی شهرستان کردکوی برگزار شد، در این مسابقات 45 ورزشکار در قالب 10 استان شرکت داشتند.

این مسابقه دو 8 کیلومتری از سه راهی روستای سر کلاته تا مقابل تربیت بدنی با حضور مسئولین استان و شهرستان و علاقمندان پر شور در طول مسیر به نحو با شکوه برگزار شد.

در این سری از مسابقات حسین صداقت از اردبیل و مهران سر فراز از اصفهان و علی اصغر رسولی از فارس مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.

همچنین در رده بندی تیمی نیز تیم استان اردبیل به مقام اول و استان اصفهان دوم و استان فارس به مقام سوم و استان های قزوین و گلستان به ترتیب به مقام های چهارم و پنجم نایل شدند.

مسابقات شطرنج در شهرستان بندرگز

یک دوره مسابقات شطرنج در رده سنی بزگسالان و نونهالان با شرکت 23 نفر در بندرگز برگزار شد و در پایان مسابقات در رده سنی بزرگسالان علی عرب و در رده نونهالان خانم هانیه نظری توانستند بر رقبای خود پیروز شده و به مقام اول برسند.

مسابقات مچ اندازی قهرمانی باشگاه های گلستان

مسابقات مچ اندازی قهرمانی باشگاه های گلستان با حضور نمایندگان استانهای کشور برگزار شد که استان گلستان در هر دو بخش چپ و راست دست به مقام قهرمانی دست یافت.

در این مسابقات مهدی عبدالوند در وزن 110+ در بخش راست دست مدال طلا و هم چنین قهرمان قهرمانان شد،عباس شریفی در وزن 80 کیلو در بخش رایت دست مقام اول و در بخش چپ دست مقام دوم، هادی علی پور در 60- در بخش چپ دست مقام اول ، ابراهیم ایری در 65 در بخش راست دست مقام اول شد.

اسماعیل توکلی در وزن 75 در هر دو بخش چپ و راست دست مقام اول ، احمد انوری در 100 کیلو در بخش راست دست مقام سوم، موسی الرضا خان بندانی در بخش راست دست دوم و در بخش چپ دست مقام سوم، امید میرابی در 60 کیلو در بخش راست دست مقام دوم ، پوریا رحیم پور در 85 کیلو در بخش چپ دست مقام سوم و شهاب عباسی در 110+ در بخش چپ دست مقام سوم را کسب نمودند.

رامین محتشمی، مرتضی حاجی مرادی و عزت الله رجبلو به عنوان مربی و حسین رجبلو به عنوان سرپرست تیم گلستان در این مسابقات حضور داشتند.