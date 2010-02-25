13 هزار واحد مسکونی آذربایجان غربی بهسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، ایوب عزیزی صبح پنجشنبه در جریان بازدید از طرح هادی روستای بیلوار خوی گفت: برای بهسازی و مقاوم سازی این واحدها بیش از 91 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است و این واحدها تا یکسال آینده به بهره برداری خواهند رسید.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرحهای هادی در مناطق روستایی آذربایجان غربی افزود: هم اکنون در 105روستای استان با اعتبار 150 میلیارد ریال طرحهای هادی اجرا می شوند.

عزیزی یادآور شد: طرحهای هادی 47 روستا در سه ماهه اول سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.