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۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۳۵

13 هزار واحد مسکونی آذربایجان غربی بهسازی می شود

13 هزار واحد مسکونی آذربایجان غربی بهسازی می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی گفت: طرح بهسازی و مقاوم سازی 13 هزار واحد مسکونی روستایی در مناطق مختلف آذربایجان غربی در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، ایوب عزیزی صبح پنجشنبه در جریان بازدید از طرح هادی روستای بیلوار خوی گفت: برای بهسازی و مقاوم سازی این واحدها بیش از 91 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است و این واحدها تا یکسال آینده به بهره برداری خواهند رسید.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرحهای هادی در مناطق روستایی آذربایجان غربی افزود: هم اکنون در 105روستای استان با اعتبار 150 میلیارد ریال طرحهای هادی اجرا می شوند.

عزیزی یادآور شد: طرحهای هادی 47 روستا در سه ماهه اول سال آینده به بهره برداری خواهد رسید. 

کد مطلب 1040927

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