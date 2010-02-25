راه اندازی آزمایشی قطار مسافربری تبریز - قم

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، سید حسن موسوی افزود: این خط در راستای مصوبات حوزه حمل و نقل ریلی سفر دوم هیئت دولت به آذربایجان شرقی راه اندازی شده است.

وی اظهار داشت: برای این قطار مسافربری دراسفند ماه جاری، سه سفر در مسیر تبریز- قم و بالعکس برنامه ریزی شده است.

مدیرکل راه آهن آذربایجان بیان کرد: مسافران درسراسر کشور می توانند بلیت مسافرت با این قطار را ازطریق دفاتر فروش بلیط رجا ، برای روزهای 4، 10 و 18 اسفند ماه از تبریز به قم و برای روزهای 5، 11و 19 اسفند ماه جاری از قم به تبریز تهیه کنند.

موسوی اضافه کرد: قطار تبریز- قم پس از بررسی میزان استقبال مردم به صورت رسمی از اول سال 89 راه اندازی می شود.

خاطر نشان می شود راه آهن آذربایجان یکی از پنج منطقه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران است که به علت داشتن موقعیت خاص جغرافیایی خود و هم مرز بودن با ترکیه و جمهوری خود مختارنخجوان (آذربایجان) به عنوان شاهرگ راه آهن ایران در سه محورتبریز- جلفا، تبریز- رازی و تبریز- مراغه با 467 کیلومتر خط اصلی و 250 کیلومتر خط فرعی (صنعتی، تجاری، مانوری) گسترش یافته که حدود 365 کیلومتر آن در استان آذربایجان شرقی و 102 کیلومتر آن در استان آذربایجان غربی واقع شده است.