مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

تاریخ و نحوه توزیع کارت آزمونهای علمی کاربردی اعلام شد

نخست وزیر ژاپن در دیدار علی لاریجانی اعلام کرد: آمادگی توکیو برای حل موضوع هسته ای ایران

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد: میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده

اعتماد:

توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان شد؛ اعلام دلایل کاهش رشد اقتصادی کشور

حقوقدانان مطرح کردند؛ نقض استقلال کانون وکلا با رد صلاحیت ها

دفاع حسن روحانی از عملکرد هسته ای دولت خاتمی

ایران :

رئیس جمهور خطاب به غرب: مبارزه با تروریست ها را از ایران یاد بگیرید

رئیس سازمان خصوصی سازی خبر داد: واگذاری سهام شرکتهای دولتی به پیمانکاران

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران اعلام کرد: راه اندازی اینترنت پرسرعت در مناطق مختلف تهران

ابرار:

احمدی نژاد: مباحث هسته ای علیه کشورمان مانند لطیفه های بی مزه است

تصویب نفت 65 دلاری در لایحه بوجه 1389

ژاپن: حاضریم اورانیوم ایران را غنی سازی کنیم

ابتکار:

پس از به دام افتادن تروریست شرق کشور، سعودی ها جلسه اضطراری تشکیل دادند؛ افسردگی استخبارات عربستان از دستگیری ریگی

اختیار سازمان تامین اجتماعی در دست وزیر رفاه؛ محصولی بازی را برد

قیمت انواع میوه افزایش یافت؛ شوک در بازار شب عید

اسرار:

تصویب نفت 65 دلاری در لایحه بودجه 89 ؛ کمیسیون تلفیق نظر دولت را تامین کرد

عضو فراکسیون خط امام: باید از تخریب آیت الله هاشمی و سید حسن خمینی دست برداشت

تشکیل اولین گردان جنگنده های صاعقه با قابلیت مقابله با تهدیدات هوایی

اطلاعات:

استقبال رئیس مجلس از نقش آفرینی ژاپن در موضوع هسته ای

در سومین جلسه اجلاس رسمی مجلس خبرگان ارایه شد؛ گزارش فرمانده کل سپاه از اوضاع جاری کشور

ریگی در استان سیستان و بلوچستان علنی محاکمه می شود

پول:

دلیل کاهش رشد اقتصادی از نگاه وزیر اقتصاد

گفتگو با اسحاق جهانگیری؛ خوشبین ترین آدمها می گویند رشد اقتصادی 89 منفی است

رویانیان: سخن گفتن از سهمیه بنزین تبعات منفی دارد؛ دولت برای بنزین سفر تصمیمی نگرفته است



تفاهم:

رئیس جمهور در جمع منتخبان خراسان جنوبی: از نقد دلسوزانه استقبال می کنم

افزایش رشد نقدینگی کشور 23 درصد

نوروز از سوی سازمان ملل ثبت جهانی شد

تهران امروز:

جزئیات تازه از دستگیری ریگی؛ ریگی در تهران یا زاهدان به شکل علنی محاکمه می شود

لاریجانی: مدل هسته ای ما شبیه ژاپن است



جام جم :

پایان بلاتکلیفی سازمان تامین اجتماعی

مجلس خبرگان: همدلی و آرامش حول محور رهبری ضروری است

احتمال اختصاص 80 لیتر بنزین برای نوروز

جوان:

جزئیات جدید از عملیات دستگیری ریگی

بیانیه پایانی نمایندگان ملت در هفتمین نشست خبرگان رهبری؛ مردم بر کارنامه سران فتنه مهر مردودی زدند

در هفتمین اجلاس خبرگان ارایه شد؛ گزارش ویژه فرمانده کل سپاه به خبرگان ملت

جمهوری اسلامی:

بازتاب گسترده داخلی و خارجی دستگیری عبدالمالک ریگی

اعتصابات اروپا را فراگرفت

وزیر دفاع آمریکا: ناتو در بحران قرار دارد

جهان صنعت:

وزیر اقتصاد اطمینان داد: در خزانه پول کافی داریم؛ اگر کارمندی عیدی نگرفته اداره اش درخواست نداده است!

تعرفه هم اثر نکرد؛ منتظر کاهش قیمت میوه نباشید

سهمیه بنزین نوروزی در انتظار هدفمند کردن یارانه ها

حمایت:

در بیانیه پایانی هفتمین اجلاس خبرگان رهبری تاکید شد؛ ضرورت وحدت بر محور رهبری

وزیر اقتصاد خبر داد: هیچ مشکلی برای پرداختهای پایان سال وجود ند ارد

آزادی 41 زندانی جرایم غیرعمد در خراسان جنوبی

خراسان:

مجلس خبرگان: ایجاد همدلی، وحدت و آرامش را حول محور رهبری ضروری می دانیم

افزایش 35 درصدی قیمت آهن

فرمانده ناجا: تمام بازداشتگاه ها و اتاقهای بازجویی از سال آینده با سیستم مونیتورینگ نظارت می شوند

دنیای اقتصاد:

بخش خصوصی ایران ارایه کرد؛ پیشنهاد فراملی برای رونق اقتصاد

علی لاریجانی در توکیو اعلام کرد: استقبال از نقش آفرینی ژاپن در مسئله هسته ای

هفته پرهیجان در بورس تهران

سیاست روز:

تلنگرهای مکرر تورم به بازار خرید شب عید

بررسی سخنان اخیر مجلس خبرگان؛ هاشمی همان هاشمی است

مجلس تکلیف سازمان تامین اجتماعی را روشن کرد

فرهنگ آشتی:

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به مانیتورینگ بازداشتگاهها برای جلوگیری از حوادثی مانند کهریزک اعلام کرد: تشکیل کمیته صیانت از حقوق شهروندی در بازداشتگاهها

اختصاص یک میلیارد تومان به صندوق خبرنگاران

کسری شش هزار میلیاردی حقوق کارمندان در بودجه

فرهیختگان:

رمزگشایی فرمانده سپاه از حوادث بعد از انتخابات

اعتراض هیئت مدیره کانون مرکز به رد صلاحیت وکلا

در بیانیه پایانی مجلس خبرگان رهبری تاکید شد؛ ضرورت ایجاد و همدلی و وحدت حول محور رهبری

کاروکارگر:

رفسنجانی در جلسه پایانی اجلاس مجلس خبرگان: تروریست پرورهای دنیا برای حفظ ظاهر از دستگیری ریگی استقبال کردند

سران طوایف بمپور اشد مجازات ریگی را خواستار شدند

رئیس جمهور در جمع مدیران خراسان جنوبی: مسکن باید از فهرست دغدغه های مردم حذف شود

کیهان:

گزارش خبری تحلیلی کیهان؛ حیرت سازمانهای جاسوسی جهان از عملیات پیچیده شکار ریگی

وزیر امور اقتصادی و دارایی: 300 هزار تومان عیدی به حساب کارمندان واریز شد

شادمانی مردم شرق کشور از دستگیری تروریست جنایکتار

گسترش:

تشریح اهداف اجلاس "دی 8" از سوی مدیران ارشد وزارت صنایع و معادن؛ استراتژی توسعه همکاریهای صنعتی کشورهای اسلامی تدوین می شود

سهم 45 درصدی صنعت در تولید ناخالص داخلی ایران

افزایش 10 درصدی تولید خودرو

وطن امروز:

نمایندگان مجلس خبرگان در بیانیه پایانی: فرصتهای متعدد مردم به سران فتنه به پایان رسید

برای نخستین بار در ایران صورت می گیرد؛ راه اندازی شبکه اینترنت اختصاصی کودک

وزیر آموزش و پرورش خبر داد: توزیع کارت بیمه طلایی فرهنگیان از هفته معلم

همشهری:

با تصویب قطعنامه ای در سازمان ملل متحد؛ نوروز، روز "فرهنگ صلح جهانی" شد

با حضور قالیباف صورت گرفت؛ آغاز بهره برداری از 112 پروژه عمران شهری در غرب تهران

با تصویب مجلس؛ سازمان تامین اجتماعی زیرمجموعه وزارت رفاه شد

هدف واقتصاد:

وزیر اقتصاد در اجلاس بحران مالی جهانی، تجربیات کشورهای اکو مطرح کرد؛ 14 پیشنهاد ایران برای کاهش اثرات بحران

زمزمه استیضاح وزیر راه در میان نمایندگان؛ نخجوانی از سازمان هواپیمایی می رود

در دیدار محمدبن صالح الساده با وزیر نفت کشورمان مطرح شد: افزایش همکاریهای ایران و قطر در زمینه نفت و گاز